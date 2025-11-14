Україна перебуває у контакті з Конгресом США щодо розслідування в операції з викриття корупції у сфері енергетики.

Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина в коментарі NBC News.

Корупція в енергетиці: що кажуть у США

– Ми, звичайно, перебуваємо в контакті з широким колом членів Конгресу та Сенату. Ми надали останні оновлення, – сказала вона, відповідаючи на запитання про інформування американських законодавців щодо розслідування.

Стефанішина уточнила, що хоча у справі фігурують двоє членів уряду, вони не підпорядковуються безпосередньо “адміністрації” Зеленського.

Вона додала, що посадовців наразі відсторонено, а питання їхньої відставки розгляне Верховна Рада наступного тижня.

Дипломатка наголосила, що вважає важливим, що в Україні функціонує дієва інституційна система, і безкарності немає місця. Вона додала, що хоча ситуація неприємна, в історії України подібного ще не траплялося, і це свідчить про ефективність створених антикорупційних механізмів.

Що відомо про справу з розкрадання в Енергоатомі

10 листопада НАБУ оголосило про масштабну операцію Мідас щодо викриття корупції в енергетичній сфері — відбулося понад 70 обшуків.

За даними слідства, група осіб, серед яких радник ексміністра енергетики під псевдо “Рокет”, виконавчий директор Енергоатому з безпеки “Тенор” і бізнесмен, відмила близько $100 млн. В Енергоатомі запевнили, що співпрацюють зі слідчими та надають усі необхідні матеріали.

Того ж дня ЗМІ повідомили про обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча. Пізніше ЗМІ писали, що він міг покинути країну раніше. Загалом у справі було арештовано п’ять із семи фігурантів.

