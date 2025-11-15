Сегодня, 15 ноября, стартовала программа Зимняя поддержка, и за первые два часа работы принято уже более полумиллиона заявок.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о программе «Зимняя поддержка»

— За первые 2 часа приема заявок было уже полмиллиона заявок — на 1 тыс. грн на каждого украинца, нуждающегося в поддержке: взрослые и дети, и на семью это ощутимо, — написал Зеленский.

По его словам, эти средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, украинских продуктов, украинских книг или пожертвовать волонтерам и фондам, которые поддерживают нашу украинскую армию.

Сейчас смотрят

Президент подчеркнул, что главное — оформить заявку через Дию или Укрпочту и сделать это до Рождества, до 24 декабря. Деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки.

— Средства на программу есть, и в прошлом году более 14 млн украинцев воспользовались зимней поддержкой, поэтому в этом году мы ожидаем тоже масштабную пользу от программы. Правительство Украины полностью выполнит программу. Если понадобится дополнительная поддержка, дополнительное финансирование, обеспечим, — добавил глава государства.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что уже более 633 тыс. украинцев подали заявки на получение помощи в рамках программы Зимняя поддержка.

— Более полумиллиона украинцев уже подали заявки на 1 тыс. грн в рамках Зимней поддержки. За первые часы 633 047 человек, вместе с детьми, воспользовались

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.