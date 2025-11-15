Сьогодні 15 листопада стартувала програма Зимова підтримка, і за перші дві години роботи прийнято вже понад пів мільйона заявок.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про програму Зимова підтримка

— За перші 2 години прийому заявок було вже пів мільйона заявок — на 1 тис. грн на кожного українця, який потребує підтримки: дорослі та діти, і на сім’ю це відчутно, — написав Зеленський.

За його словами, ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліків, українських продуктів, українських книг або задонатити волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію.

Президент наголосив, що головне — оформити заявку через Дію або Укрпошту і зробити це до Різдва, до 24 грудня. Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.

— Кошти на програму є, і минулого року понад 14 млн українців скористалися зимовою підтримкою, тож в цьому році ми очікуємо теж масштабну користь від програми. Уряд України повністю виконає програму. Якщо потрібна буде додаткова підтримка, додаткове фінансування, забезпечимо, — додав глава держави.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що вже понад 633 тис. українців подали заявки на отримання допомоги у рамках програми Зимова підтримка.

— Понад пів мільйона українців уже подали заявки на 1 тис. грн в межах «Зимової підтримки». За перші години 633 047 людей, разом із дітьми, скористалися

