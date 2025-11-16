Партизанское движение АТЕШ помогло замедлить железнодорожные эшелоны оккупантов на Запорожском направлении. Это позволило Силам обороны нанести точный удар по ним.

Об этом АТЕШ сообщили в социальных сетях.

Партизаны взорвали эшелоны оккупантов

Агенты движения АТЕШ осуществили очередную успешную диверсию в районе Новобогдановки Мелитопольского района в Запорожье. Ночью они подожгли релейный шкаф на ключевом участке железной дороги.

Сейчас смотрят

– Эта диверсия мгновенно остановила движение военных эшелонов оккупантов. Поскольку место диверсии находится всего в 50 км от линии фронта, заблокированные поезда стали идеальной мишенью, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Силы обороны Украины смогли оперативно нанести по ним точный ракетный и артиллерийский удар.

Уничтожение эшелонов и повреждение инфраструктуры временно сорвало снабжение российских оккупационных войск на Херсонском и части Запорожского направления.

В АТЕШ добавили, что нехватка боеприпасов и топлива уже привела к снижению интенсивности боевых действий на этих участках.

Новобогдановка на карте

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 362-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: АТЕШ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.