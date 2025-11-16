Партизаны остановили военные эшелоны РФ на Запорожском направлении
Партизанское движение АТЕШ помогло замедлить железнодорожные эшелоны оккупантов на Запорожском направлении. Это позволило Силам обороны нанести точный удар по ним.
Об этом АТЕШ сообщили в социальных сетях.
Партизаны взорвали эшелоны оккупантов
Агенты движения АТЕШ осуществили очередную успешную диверсию в районе Новобогдановки Мелитопольского района в Запорожье. Ночью они подожгли релейный шкаф на ключевом участке железной дороги.
– Эта диверсия мгновенно остановила движение военных эшелонов оккупантов. Поскольку место диверсии находится всего в 50 км от линии фронта, заблокированные поезда стали идеальной мишенью, – говорится в сообщении.
Отмечается, что Силы обороны Украины смогли оперативно нанести по ним точный ракетный и артиллерийский удар.
Уничтожение эшелонов и повреждение инфраструктуры временно сорвало снабжение российских оккупационных войск на Херсонском и части Запорожского направления.
В АТЕШ добавили, что нехватка боеприпасов и топлива уже привела к снижению интенсивности боевых действий на этих участках.
Новобогдановка на карте
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 362-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: АТЕШ