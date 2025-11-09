Агенты партизанского движения АТЕШ осуществили успешную диверсию на железнодорожных путях вблизи оккупированного Симферополя в Крыму.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала АТЕШ.

Партизаны повредили логистику оккупантов

По данным АТЕШ, в результате диверсии повреждена важная транспортная артерия, обеспечивавшая логистику российских оккупантов на Херсонском и Запорожском направлениях.

– Наши агенты провели успешную диверсию на железнодорожных путях в районе Симферополя, нанеся удар по ключевой логистической артерии российских оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях, – говорится в сообщении.

В результате операции было приостановлено движение поездов, что привело к прямому срыву поставок боекомплекта, топлива и техники оккупантам.

Партизаны подчеркнули, что продолжают систематически разрушать транспортную инфраструктуру врага на временно оккупированных территориях.

Накануне подразделения Сил специальных операций ВСУ провели успешную спецоперацию на временно оккупированной территории Крыма. В результате ликвидированы пусковая установка ЗРК С-400 Триумф и склад боеприпасов 18 армии РФ.

