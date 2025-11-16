Партизани зупинили військові ешелони РФ на Запорізькому напрямку
Партизанський рух АТЕШ допоміг уповільнити залізничні ешелони окупантів на Запорізькому напрямку. Це дозволило Силам оборони завдати точного удару по них.
Про це АТЕШ повідомили у соціальних мережах.
Партизани підірвали ешелони окупантів
Агенти руху АТЕШ здійснили чергову успішну диверсію в районі Новобогданівки Мелітопольського району на Запоріжжі. Уночі вони підпалили релейну шафу на ключовій ділянці залізниці.
– Ця диверсія миттєво зупинила рух військових ешелонів окупантів. Оскільки місце диверсії знаходиться всього в 50 км від лінії фронту, заблоковані поїзди стали ідеальною мішенню, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Сили оборони України змогли оперативно завдати по них точний ракетний і артилерійський удар.
Знищення ешелонів і пошкодження інфраструктури тимчасово зірвало постачання російських окупаційних військ на Херсонському та частині Запорізького напрямку.
В АТЕШ додали, що нестача боєприпасів і палива вже призвела до зниження інтенсивності бойових дій на цих ділянках.
Новобогданівка на карті
Фото: АТЕШ