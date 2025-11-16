Партизанський рух АТЕШ допоміг уповільнити залізничні ешелони окупантів на Запорізькому напрямку. Це дозволило Силам оборони завдати точного удару по них.

Про це АТЕШ повідомили у соціальних мережах.

Партизани підірвали ешелони окупантів

Агенти руху АТЕШ здійснили чергову успішну диверсію в районі Новобогданівки Мелітопольського району на Запоріжжі. Уночі вони підпалили релейну шафу на ключовій ділянці залізниці.

– Ця диверсія миттєво зупинила рух військових ешелонів окупантів. Оскільки місце диверсії знаходиться всього в 50 км від лінії фронту, заблоковані поїзди стали ідеальною мішенню, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сили оборони України змогли оперативно завдати по них точний ракетний і артилерійський удар.

Знищення ешелонів і пошкодження інфраструктури тимчасово зірвало постачання російських окупаційних військ на Херсонському та частині Запорізького напрямку.

В АТЕШ додали, що нестача боєприпасів і палива вже призвела до зниження інтенсивності бойових дій на цих ділянках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 362-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: АТЕШ

