Запорожская областная прокуратура открыла уголовное производство из-за расстрела российскими военными трех украинских военнопленных в районе боевых действий на Запорожском направлении.

Об этом сообщила Запорожская областная прокуратура в Facebook.

Расстрел украинских военнопленных – открыто производство

— Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры 16 ноября 2025 года начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, объединённого с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), — указано в сообщении.

Прокуратура сообщает, что 15 ноября в интернете появилось видео, на котором зафиксирован расстрел трех украинских военнослужащих, которых российские военные взяли в плен.

Сейчас смотрят

По предварительным данным следствия, военное преступление было совершено 14 ноября 2025 года на Гуляйпольском направлении Запорожской области, где продолжаются интенсивные боевые действия.

— Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области, — отметили в прокуратуре.

Напомним, 15 ноября уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские военные, вероятно, казнили двух украинских бойцов.

Это произошло в окрестностях Затишья Пологовского района Запорожской области, в нескольких километрах от Гуляйполя.

Омбудсмен подчеркнул, что внесудебное убийство военнопленных является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций и является международным преступлением.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.