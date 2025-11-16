Запорізька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження через розстріл російськими військовими трьох українських військовополонених у районі бойових дій на Запорізькому напрямку.

Про це повідомила Запорізька обласна прокуратура у Facebook.

Розстріл українських військовополонених – відкрито провадження

– За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури 16 листопада 2025 року розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України), – зазначено у повідомленні.

Прокуратура інформує, що 15 листопада в інтернеті з’явилося відео, на якому зафіксовано розстріл трьох українських військовослужбовців, яких російські військові взяли в полон.

За попередніми даними слідства, воєнний злочин був скоєний 14 листопада 2025 року на Гуляйпільському напрямку Запорізької області, де тривають інтенсивні бойові дії.

– Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області, – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, 15 листопада уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що російські військові, ймовірно, стратили двох українських бійців.

Це відбулося на околицях Затишшя Пологівського району Запорізької області, за кілька кілометрів від Гуляйполя.

Омбудсмен наголосив, що позасудове вбивство військовополонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій і є міжнародним злочином.

