Потери врага на 16 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 860 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 362-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 158 260 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 16 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 158 260 (+860);
  • танков – 11 353 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 591 (+3);
  • артиллерийских систем – 34 469 (+26);
  • РСЗО – 1 543 (+2);
  • средств ПВО – 1 244;
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 286 (+409);
  • крылатых ракет – 3 940;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 464 (+68;
  • специальной техники – 4 002 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 362-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 16 ноября 2025 года – ситуация на фронте
ЗСУ, Сили оборони

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.