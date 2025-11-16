Потери врага на 16 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 860 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 362-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 158 260 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 16 ноября 2025 года

личного состава – около 1 158 260 (+860);

танков – 11 353 (+3);

боевых бронированных машин – 23 591 (+3);

артиллерийских систем – 34 469 (+26);

РСЗО – 1 543 (+2);

средств ПВО – 1 244;

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 286 (+409);

крылатых ракет – 3 940;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 67 464 (+68;

специальной техники – 4 002 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 362-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

