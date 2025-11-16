Втрати ворога на 16 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 860 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 362-гу добу повномасштабної війни становлять близько 1 158 260 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 16 листопада 2025 року

  • особового складу – близько 1 158 260 (+860);
  • танків – 11 353 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 591 (+3);
  • артилерійських систем – 34 469 (+26);
  • РСЗО – 1 543 (+2);
  • засобів ППО – 1 244;
  • літаків – 428;
  • вертольотів – 347;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 286 (+409);
  • крилатих ракет – 3 940;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 464 (+68);
  • спеціальної техніки – 4 002 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 362-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

