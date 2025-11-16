Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.
Втрати ворога на 16 листопада: знищено 860 окупантів, три танки та 26 артсистем
Втрати ворога на 16 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 860 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 362-гу добу повномасштабної війни становлять близько 1 158 260 убитими й пораненими.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 16 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 158 260 (+860);
- танків – 11 353 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 591 (+3);
- артилерійських систем – 34 469 (+26);
- РСЗО – 1 543 (+2);
- засобів ППО – 1 244;
- літаків – 428;
- вертольотів – 347;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 286 (+409);
- крилатих ракет – 3 940;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 464 (+68);
- спеціальної техніки – 4 002 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 362-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.