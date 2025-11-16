Президент Владимир Зеленский присвоил орден За заслуги III степени посмертно журналистам и фотографам, погибшим при исполнении профессиональных обязанностей из-за войны в Украине.

Об этом говорится в указе президента.

Зеленский наградил журналистов посмертно

— За весомый личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связи в Украине, высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные во время освещения событий полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, — говорится в указе.

Зеленский наградил орденом За заслуги III степени французского фотожурналиста Антони Лалликана, фотографа медиапроекта Ukraїner и военного Константина Гузенко, корреспондентку телеканала FREEDOM Елену Губанову и оператора Евгения Кармазина.

Они погибли во время освещения войны в Украине, в результате боевых действий, совершенных российскими военными.

Антони Лалликан

Французский фотожурналист Антони Лалликан погиб утром 3 октября недалеко от Дружковки в Донецкой области в результате удара российского FPV-дрона.

Вместе с ним работал украинский фоторепортер Георгий Иванченко, который получил ранения.

Оба репортера были в защитном снаряжении, а на их бронежилетах были отметки PRESS, которые должны были идентифицировать их как журналистов.

Лалликан работал в Украине с марта 2022 года. Его фотоматериалы публиковались в изданиях Le Monde, Le Figaro, Libération, Der Spiegel, Zeit, Die Welt, La Presse и других.

В январе он стал лауреатом премии Виктора Гюго за репортаж Вдруг небо потемнело, посвященный российско-украинской войне.

Константин Гузенко

О гибели фотографа, медиапродюсера, участника проекта Ukraїner и пресс-офицера 35 отдельной бригады морской пехоты Константина Гузенко стало известно 3 ноября.

В этот день российская сторона нанесла удар по скоплению военнослужащих бригады, которых собрали для вручения наград по случаю годовщины создания батальона беспилотных систем Катран 35 ОБрМП.

В 35 бригаде подтвердили ракетный удар и заявили, что соответствующие службы ведут коммуникацию с семьями погибших.

Родственники военных в свою очередь говорили, что бригада не предоставила им своевременной и полной информации о трагедии.

В 30 Корпусе морской пехоты ВМС ВСУ, в состав которого входит 35 бригада, сообщили, что в настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств, а “определенные должностные лица” отстранены от обязанностей.

Елена Губанова

Елена Губанова (псевдоним — Елена Грамова) родилась в 1982 году в Енакиево Донецкой области.

Работала в журналистике еще со времен студенчества. После окончания вуза вела программы на радио Мелодия, затем — на региональном телевидении.

В марте 2021 года она начала работать на телеканале Дом. В июне 2023 года журналистка была награждена орденом Княгини Ольги III степени.

Евгений Кармазин

Оператор Евгений Кармазин родом из Краматорска Донецкой области. С 2022 года он был оператором украинского государственного иновещания. Евгению было 33 года.

Елена Губанова и Евгений Кармазин погибли в конце октября в Краматорске в результате удара российского дрона. Прощание с журналистами состоялось 27 октября в Киеве.

Фото: Freedom

