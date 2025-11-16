Президент Володимир Зеленський присвоїв орден За заслуги III посмертно журналістам і фотографам, які загинули під час виконання професійних обов’язків через війну в Україні.

Про це йдеться в указі президента.

Зеленський нагородив журналістів посмертно

– За вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв’язку в Україні, високий професіоналізм і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, – йдеться в указі.

Зеленський відзначив орденом За заслуги III ступеня французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, фотографа медіапроєкту Ukraїner і військового Костянтина Гузенка, кореспондентку телеканалу FREEDOM Олену Губанову та оператора Євгена Кармазіна.

Вони загинули під час висвітлення війни в Україні, внаслідок бойових дій, здійснених російськими військовими.

Антоні Лаллікан

Французький фотожурналіст Антоні Лаллікан загинув уранці 3 жовтня неподалік Дружківки на Донеччині внаслідок удару російського FPV-дрона.

Разом із ним працював український фоторепортер Георгій Іванченко, який отримав поранення.

Обоє репортерів були в захисному спорядженні, а на їхніх бронежилетах були позначки PRESS, які мали ідентифікувати їх як журналістів.

Лаллікан працював в Україні з березня 2022 року. Його фотоматеріали публікувалися у виданнях Le Monde, Le Figaro, Libération, Der Spiegel, Zeit, Die Welt, La Presse та інших.

У січні він став лауреатом премії Віктора Гюго за репортаж Раптом небо потемніло, присвячений російсько-українській війні.

Костянтин Гузенко

Про загибель фотографа, медіапродюсера, учасника проєкту Ukraїner та пресофіцера 35 окремої бригади морської піхоти Костянтина Гузенка стало відомо 3 листопада.

У цей день російська сторона завдала удару по скупченню військовослужбовців бригади, яких зібрали для вручення нагород з нагоди річниці створення батальйону безпілотних систем Катран 35 ОБрМП.

У 35 бригаді підтвердили ракетний удар і заявили, що відповідні служби ведуть комунікацію з родинами загиблих.

Родичі військових у свою чергу говорили, що бригада не надала їм своєчасної та повної інформації про трагедію.

У 30 Корпусі морської піхоти ВМС ЗСУ, до складу якого входить 35 бригада, повідомили, що наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин, а “певні посадовці” усунуті від обов’язків.

Олена Губанова

Олена Губанова (псевдонім – Олена Грамова) народилася у 1982 році в Єнакієвому на Донеччині.

Працювала в журналістиці ще з часів студентства. Після закінчення вишу вела програми на радіо Мелодія, згодом – на регіональному телебаченні.

У березні 2021 року вона почала працювати на телеканалі Дім. У червні 2023 року журналістку відзначили орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Євген Кармазін

Оператор Євген Кармазін родом із Краматорська Донецької області. Із 2022 року він був оператором українського державного іномовлення. Євгенові було 33 роки.

Олена Губанова та Євген Кармазін загинули наприкінці жовтня в Краматорську внаслідок удару російського дрона. Прощання з журналістами відбулося 27 жовтня у Києві.

