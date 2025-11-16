Зеленский: ТЭС и газодобыча Украины стали мишенями для ракет и дронов РФ
- Россияне ежедневно атакуют украинские ТЭС, газодобычу и тепловые станции ракетами и дронами.
- Соглашение с Грецией о поставках газа компенсирует уничтоженную добычу в Украине этой зимой.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что большинство электростанций, добыча газа и тепловые станции в Украине стали мишенями для ракет и дронов РФ
Об этом Владимир Зеленский сообщил на брифинге с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Зеленский о российских ударах
Зеленский отметил, что ежедневные атаки РФ разрушают украинскую инфраструктуру, а восстановление энергетических объектов требует времени, усилий и специального оборудования.
— Фактически каждую ночь россияне наносят удары по нашей инфраструктуре, больше всего по энергетической. Большинство электростанций в Украине, наша добыча газа, наши тепловые станции стали мишенями для ракет, баллистических ракет, дронов, иранских дронов, северокорейских ракет, — подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что сегодняшнее соглашение с Грецией о продаже природного газа является важной частью большого зимнего энергетического пакета Украины.
— Чтобы компенсировать уничтожение россиянами нашей собственной добычи, договоренности с Грецией — это важная часть большого энергетического пакета, который мы подготовили на эту зиму, чтобы обеспечить Украину газом, — подчеркнул Зеленский.
Новый энергетический маршрут обеспечит поставки газа через вертикальный коридор от греческого Александруполиса до Одессы, проходя через Болгарию, Румынию и Молдову.