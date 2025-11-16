Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что большинство электростанций, добыча газа и тепловые станции в Украине стали мишенями для ракет и дронов РФ

Об этом Владимир Зеленский сообщил на брифинге с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Зеленский о российских ударах

Зеленский отметил, что ежедневные атаки РФ разрушают украинскую инфраструктуру, а восстановление энергетических объектов требует времени, усилий и специального оборудования.

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— Фактически каждую ночь россияне наносят удары по нашей инфраструктуре, больше всего по энергетической. Большинство электростанций в Украине, наша добыча газа, наши тепловые станции стали мишенями для ракет, баллистических ракет, дронов, иранских дронов, северокорейских ракет, — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что сегодняшнее соглашение с Грецией о продаже природного газа является важной частью большого зимнего энергетического пакета Украины.

— Чтобы компенсировать уничтожение россиянами нашей собственной добычи, договоренности с Грецией — это важная часть большого энергетического пакета, который мы подготовили на эту зиму, чтобы обеспечить Украину газом, — подчеркнул Зеленский.

Новый энергетический маршрут обеспечит поставки газа через вертикальный коридор от греческого Александруполиса до Одессы, проходя через Болгарию, Румынию и Молдову.

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