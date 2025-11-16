Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Афины в рамках европейского турне.

Об этом сообщает греческое издание Ept news.

Зеленский прибыл в Афины: что известно

Самолет президента Украины приземлился в аэропорту Элефтериос Венизелос около 12:30, где его встретил вице-премьер Греции Костис Хацидакис.

В 13:00 состоится встреча Зеленского с президентом Республики Константиносом Тасуласом в Президентском дворце, а в 13:45 – с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом во дворце Максимос.

После переговоров запланированы заявления для прессы и расширенная встреча делегаций.

Одним из ключевых вопросов визита является договоренность с Грецией о создании нового маршрута поставок сжиженного природного газа для Украины и финансировании импорта на сумму почти €2 млрд.

Ранее президент сообщал, что договорность с Грецией позволит создать еще одно направление импорта газа на зимний период.

Финансирование обеспечивают правительство Украины, европейские партнеры, банки под гарантии Еврокомиссии, а также украинские банки и Норвегия.

Зеленский впервые посетил Афины в августе 2023 года.

Следующими остановками его европейского турне будут Париж и Мадрид.

