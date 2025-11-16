Зеленський: ТЕС і газовидобуток України стали мішенями для ракет і дронів РФ
- Росіяни щодня атакують українські ТЕС, газовидобуток і теплові станції ракетами та дронами.
- Угода з Грецією про постачання газу компенсує знищений видобуток в Україні цієї зими.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що більшість електростанцій, видобуток газу та теплові станції в Україні стали мішенями для ракет і дронів РФ
Про це Володимир Зеленський повідомив на брифінгу з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
Зеленський про російські удари
Зеленський зазначив, що щоденні атаки РФ руйнують українську інфраструктуру, а відновлення енергетичних об’єктів потребує часу, зусиль і спеціального обладнання.
— Фактично щоночі росіяни завдають ударів по нашій інфраструктурі, найбільше по енергетичній. Більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали мішенями для ракет, балістичних ракет, дронів, іранських дронів, північнокорейських ракет, — наголосив президент.
Глава держави додав, що сьогоднішня угода з Грецією про продаж природного газу є важливою частиною великого зимового енергетичного пакету України.
— Щоб компенсувати знищення росіянами нашого власного видобутку, домовленості з Грецією — це важлива частина великого енергетичного пакету, який ми підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом, — наголосив Зеленський.
Новий енергетичний маршрут забезпечить постачання газу через вертикальний коридор від грецького Олександруполіса до Одеси, проходячи через Болгарію, Румунію та Молдову.