Ночью 17 ноября россияне сбросили взрывчатку на две машины скорой помощи в Днепровском районе Херсона.

Обновлено. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры и областной военной администрации.

Атака на Херсон 16 ноября: что известно

Одну из карет скорой помощи российские оккупанты атаковали 16 ноября около 22:30, сбросив взрывное устройство прямо на автомобиль.

В результате удара пострадали два человека.

64-летний водитель получил взрывную травму и осколочные ранения конечностей.

У 32-летнего фельдшера – контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

Под ударом российского дрона в Днепровском районе Херсона, уточняют в областной военной администрации, ночью оказалась и еще одна карета скорой помощи.

Эта бригада “экстренки”, к счастью, не пострадала.

— Прокуроры вместе со следователями полиции документируют военное преступление, совершенное военными вооруженных сил РФ, — отметили в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 363-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

