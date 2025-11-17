Уночі проти 17 листопада росіяни скинули вибухівку на дві карети швидкої допомоги у Дніпровському районі Херсона.

Оновлено. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури та обласній військовій адміністрації.

Атака на Херсон 16 листопада: що відомо

Одну з карет швидкої допомоги російські окупанти атакували 16 листопада близько 22:30, скинувши вибуховий пристрій просто на автомобіль.

Унаслідок удару постраждали двоє людей.

64-річний водій дістав вибухову травму та осколкові поранення кінцівок.

У 32-річного фельдшера – контузія, вибухова й закрита черепно-мозкова травми.

Під ударом російського дрона у Дніпровському районі Херсона, уточнюють в обласній військовій адміністрації, вночі опинилась ще одна карета швидкої допомоги.

Ця бригада екстренки, на щастя, не постраждала.

— Прокурори разом зі слідчими поліції документують воєнний злочин, вчинений військовими Збройних сил РФ, — зазначили в прокуратурі.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 363-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

