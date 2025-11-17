С начала прошедших суток произошло 195 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли 43 авиационных удара, сбросили 105 управляемых авиабомб.

Кроме того, захватчики привлекли для поражения 2 322 дрона-камикадзе и осуществили 3 274 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карты боевых действий в Украине на 17 ноября 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 363-е сутки.

