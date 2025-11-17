Від початку минулої доби відбулося 195 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали 43 авіаційних ударів, скинули 105 керованих авіабомб.

Окрім того, загарбники залучили для ураження 2 322 дрони-камікадзе та здійснили 3 274 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 363-тю добу.

