Погодные условия в Украине сейчас меняются довольно быстро, что характерно для этого переходного периода. Несмотря на изменчивость, общая синоптическая картина соответствует типичным условиям ноября, когда осень постепенно переходит в зимний режим.

Когда будет снег в Днепре и стоит ли его ожидать в ближайшее время, читайте в нашем материале.

Когда будет похолодание в Днепре

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в Днепре во вторник, 18 ноября, будет облачно с небольшими дождями. Температура ночью составит +7…+9°, а днем +6…+8°.

В среду, 19 ноября, температура ночью значительно снизится и составит +1…+3°С, днем +5…+7°. Ночью осадков не ожидается, а днем возможны дождь и мокрый снег.

Днепр: когда будет снег

Как отметил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для Фактов ICTV, в ближайшие дни возможен мокрый снег из-за изменения синоптической ситуации. Однако, по словам синоптика, говорить об устойчивом снежном покрове не стоит, ведь снег будет мокрым и быстро таять. Поэтому снегопада в Днепре синоптики в ближайшей перспективе не прогнозируют.

– Ночной мокрый снег большинство украинцев может даже не увидеть, ведь он будет выпадать ночью и к утру может растаять, – подчеркнул эксперт.

В четверг, 20 ноября, в Днепре немного потеплеет, поэтому ночью будет +3…+5°, облачно с прояснениями, возможен дождь. А вот днем температура повысится до +10…+12°С, будет облачно с прояснениями и без осадков.

По данным Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии, ноябрь считается переходным периодом от осени к зиме. Поэтому в это время средняя месячная температура воздуха составляет около 2,8° тепла.

Период предзимья обычно наступает после стабильного перехода средней суточной температуры через отметку +5° в сторону понижения. За многие годы наблюдений абсолютный минимум температуры в этом месяце достигал –21…–25°, а абсолютный максимум +19…+26°. Обычное для ноября количество осадков составляет примерно 41 мм.

В этом году в ноябре средняя месячная температура ожидается около +3,8° тепла, что на 1° выше климатической нормы. Количество осадков прогнозируется на уровне 41 мм, то есть в пределах климатической нормы.

Выпадет ли снег в Днепре в 2025 году

В ближайшие дни устойчивого снежного покрова синоптики не прогнозируют, но возможен мокрый снег в Днепре.

Синоптик Виталий Постригань на своей странице в Facebook сообщил, что последние данные одной из многочисленных систем показывают возможное существенное похолодание в Украине уже в третьей декаде ноября. По предварительным оценкам, оно даже может претендовать на то, чтобы стать четвертым по силе за последние 70 лет.

Он подчеркнул, что к таким прогнозам стоит относиться осторожно. Объяснение простое: долгосрочные расчеты действительно нужны, и современная метеорология активно над ними работает, но самыми точными остаются прогнозы на 1–3 суток. Дальше точность естественно уменьшается.

Поэтому прогнозировать, когда выпадет снег в Днепре, пока еще рано. Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит, комментируя погоду для Фактов ICTV, подчеркнул, что до конца недели на территории Украины сильного снега не будет, разве что дождь с мокрым снегом. Устойчивый снежный покров возможен в Карпатах. Но для высокогорья снег в ноябре – это не диковинка.

