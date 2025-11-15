Сейчас погода в Украине довольно изменчива, и в ближайшие дни такая тенденция сохранится. Атмосферные процессы быстро меняются, поэтому в разных регионах будут наблюдаться разные погодные условия. Несмотря на эту нестабильность, синоптическая ситуация в целом остается типичной для ноября.

О прогнозе погоды в Украине на 10 дней мы узнавали у синоптика Украинского гидрометеорологического центра Ивана Семилита.

Какая будет погода: прогноз на 10 дней

Синоптик отметил, что в целом с 15 по 17 ноября в Украине ожидается разнообразная погода — как по территории, так и по датам. Согласно прогнозу погоды с 15.11 по 23.11.2025, возможны понижения температуры.

Погода на выходные и начало следующей недели

Погода на 15 ноября будет сухой, преобладала будет переменная облачность. Осадков не ожидается, за исключением северных областей, где днем возможен слабый дождь. В юго-восточных регионах ночью и утром местами будет образовываться туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 7–12 м/с, в Карпатском регионе, а также днем в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях возможны порывы 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2…+7°, на побережье Черного моря до +11°; днем ожидается +8…+13°, местами на Прикарпатье и Одесщине до +16°.

— 15-17 ноября с севера подойдет атмосферный фронт, который принесет холодный воздух. Сформируется область повышенного давления, что вызовет похолодание 16 ноября в северных регионах, — сообщил эксперт.

Однако уже 17 ноября погодные процессы быстро изменятся на юго-западные, ведь оттуда будет поступать теплый воздух, который вызовет повышение температуры. Больше всего потепление почувствуют в южных областях Украины. Осадки также будут распределяться неравномерно.

16–17 ноября дожди на значительной части территории страны. 17 ноября днем в западных регионах прогнозируются умеренные осадки.

Что касается температурных показателей, то 15, 16 и 17 ноября ночью ожидается +1…+7°C, на юге местами до +11°C. В дневное время температура составит +8…+13°C. 15 ноября в Прикарпатье и Одесской области, а 16–17 ноября на юге страны возможно повышение до +11…+17°C.

В воскресенье, 16 ноября, в северных областях прогнозируется понижение температуры до 0…–5°C, однако днем столбики термометров поднимутся до +3…+8°C.

Комментируя прогноз погоды на 10 дней в Украине, Иван Семилит предупредил, что 15 ноября днем в Карпатах, а также в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях ожидаются порывы ветра 15–20 м/с.

— 15 ноября в юго-восточной части страны ночью и утром возможны туманы с видимостью 200–500 м, первый уровень опасности, — предупредил эксперт.

Погода в Украине на следующую неделю с 17 по 23 ноября

17 ноября, в понедельник, ночью местами пройдут небольшие дожди, а днем в западных областях прогнозируется умеренный дождь. На остальной территории — без осадков. В Карпатах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а по стране — юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

18 ноября в западных областях прогнозируется умеренный дождь и мокрый снег, в Карпатах — снег.

— Ночной мокрый снег большинство украинцев может даже не увидеть, ведь он будет выпадать ночью и к утру может растаять, — подчеркнул эксперт.

В северных областях ночью без осадков, а днем — умеренный дождь. Температура в течение суток составит +4…+10°C. На остальной территории — преимущественно без осадков. Ночная температура +7…+13°C, дневная — +11…+17°C.

19 ноября, в среду, по всей Украине, кроме юго-востока, пройдут дожди; в западных и северных областях возможен мокрый снег.

Ночью температура будет +5…+11°C, днем +9…+15°C. В западных и северных регионах в течение суток возможны показатели от +3°C тепла до -3°C мороза.

Рассказывая о погоде в Украине на 10 дней, синоптик подчеркнул, что в дальнейшем, с 20 по 24 ноября, будет преобладать погода с дождем и мокрым снегом, а на юге и юго-востоке ожидаются только дожди. В Карпатах преимущественно снег.

Температура ночью 0…-6°C, а днем +1…+7°C, а на юге и юго-востоке ночью +2…+8°C, днем +6…+12°C.

