Погодні умови в Україні зараз змінюються доволі швидко, що характерно для цього перехідного періоду. Попри мінливість, загальна синоптична картина відповідає типовим умовам листопада, коли осінь поступово переходить у зимовий режим.

Коли буде сніг у Дніпрі та чи варто його очікувати найближчим часом, читайте в нашому матеріалі.

Коли буде похолодання у Дніпрі

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у Дніпрі у вівторок, 18 листопада, буде хмарно з невеликими дощами. Температура вночі становитиме +7…+9°, а вдень +6…+8°.

У середу, 19 листопада, температура вночі значно знизиться й становитиме +1…+3°С, вдень +5…+7°. Уночі опадів не передбачається, а вдень можливі дощ і мокрий сніг.

Дніпро: коли буде сніг

Як зазначив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для Фактів ICTV, найближчими днями можливий мокрий сніг через зміну синоптичної ситуації.

Однак, за словами синоптика, говорити про стійкий сніговий покрив не варто, адже сніг буде мокрим і швидко танутиме. Тож снігопаду у Дніпрі синоптики у найближчій перспективі не прогнозують.

– Нічний мокрий сніг більшість українців може навіть не побачити, адже він випадатиме вночі й до ранку може розтанути, – наголосив експерт.

У четвер, 20 листопада, у Дніпрі трохи потеплішає, тож вночі буде +3…+5°, хмарно з проясненнями, можливий дощ. А от вдень температура підвищиться до +10…+12°С, буде хмарно з проясненнями та без опадів.

У п’ятницю вночі температура становитиме +3…+5°, а вдень +10…+12°. Очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

За даними Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, листопад вважається перехідним періодом від осені до зими. Тому в цей час середня місячна температура повітря становить близько 2,8° тепла.

Період передзим’я зазвичай настає після стабільного переходу середньої добової температури через позначку +5° у бік зниження. За багато років спостережень абсолютний мінімум температури в цьому місяці досягав –21…–25°, а абсолютний максимум +19…+26°. Звична для листопада кількість опадів становить приблизно 41 мм.

Цього року в листопаді середня місячна температура очікується близько +3,8° тепла, що на 1° вище за кліматичну норму. Кількість опадів прогнозується на рівні 41 мм, тобто в межах кліматичної норми.

Чи випаде сніг у Дніпрі у 2025 році

Найближчими днями стійкого снігового покриву синоптики не прогнозують, але можливий мокрий сніг у Дніпрі.

Синоптик Віталій Постригань на своїй сторінці у Facebook повідомив, що останні дані однієї з чисельних систем показують можливе істотне похолодання в Україні вже у третій декаді листопада. За попередніми оцінками, воно навіть може претендувати на те, щоб стати четвертим за силою за останні 70 років.

Він наголосив, що до таких прогнозів варто ставитися обережно. Пояснення просте: довгострокові розрахунки справді потрібні, і сучасна метеорологія активно над ними працює, але найточнішими залишаються прогнози на 1–3 доби. Далі точність природно зменшується.

Тож прогнозувати, коли випаде сніг у Дніпрі, наразі ще рано. Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт, коментуючи погоду для Фактів ICTV, наголосив, що до кінця тижня на території України сильного снігу не буде, хіба що дощ з мокрим снігом. Стійкий сніговий покрив можливий у Карпатах. Але для високогір’я сніг у листопаді – це не дивина.

