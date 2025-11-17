Ситуация на Гуляйпольском направлении остается одной из самых горячих на южном фронте. Однако украинские воины держат оборону и пытаются контратаковать на некоторых участках линии боевого столкновения.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Интерфакс-Украина.

Какая ситуация на Гуляйпольском направлении 17 ноября

По словам спикера, ситуация остается довольно сложной, поскольку российская армия не снижает интенсивности штурмовых действий. Он рассказал, что уже более десятка попыток врага зафиксировано только на Гуляйпольском направлении.

Как объяснил спикер Сил обороны Юга, российские оккупанты стремятся прорваться к коммуникационному пути, который проходит из населенного пункта Покровское Днепропетровской области в Гуляйполе.

Он рассказал, что враг рвется в направлении населенного пункта Варваровка. Там сейчас идут ожесточенные бои, обратил внимание Владислав Волошин.

Силы обороны Украины остановили продвижение российской армии на Гуляйпольском направлении, уточнил спикер, а сейчас пытаются блокировать ее продвижение, однако россияне продолжают штурмовые действия, несмотря на большие потери в живой силе.

По его словам, войска России за сутки потеряли 317 человек (речь идет о ликвидированных и раненых).

В то же время враг пытается пройти по лесополосам с помощью тактики инфильтрации, чтобы вклиниться в оборону Украины. Однако украинские силы проводят поисково-ударные действия и уничтожают группы оккупантов, поэтому в этих лесополосах продолжаются ожесточенные бои.

Кроме этого, воины ВСУ проводят штурмовые действия возле населенного пункта Яблоково, чтобы улучшить тактическое положение и отбросить врага с имеющихся позиций, подчеркнул Волошин.

Силы обороны наносят активное огневое поражение противнику, чтобы предотвратить возможность оккупантов завести группы закрепления на позиции, откуда украинским защитникам пришлось отойти, объяснил спикер.

Сейчас сложная ситуация остается как на Гуляйпольском, так и на Александровском направлениях, где утром произошло уже более десятка боестолкновений, резюмировал Владислав Волошин.

