Ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається однією з найгарячіших на південному фронті. Проте українські воїни тримають оборону та намагаються контратакувати на деяких ділянках лінії бойового зіткнення.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Інтерфакс-Україна.

Яка ситуація на Гуляйпільському напрямку 17 листопада

За словами речника, ситуація залишається доволі непростою, оскільки російська армія не зменшує інтенсивності штурмових дій. Він розповів, що вже більше десятка спроб ворога зафіксовано лише на Гуляйпільському напрямку.

Як пояснив речник Сил оборони Півдня, російські окупанти прагнуть прорватися до комунікаційного шляху, який проходить із населеного пункту Покровське Дніпропетровської області до Гуляйполя.

Він розповів, що ворог рветься у напрямку населеного пункту Варварівка. Там зараз точаться запеклі бої, звернув увагу Владислав Волошин.

Сили оборони України зупинили просування російської армії на Гуляйпільському напрямку, уточнив речник, а зараз намагаються блокувати її просування, проте росіяни продовжують штурмові дії, попри великі втрати у живій силі.

За його словами, війська Росії за добу втратили 317 осіб (йдеться про ліквідованих та поранених).

Водночас ворог намагається пройти лісосмугами за допомогою тактики інфільтрації, щоб вклинитися в оборону України. Проте українські сили проводять пошуково-ударні дії та знищують групи окупантів, тому тривають запеклі бої у цих лісосмугах.

Крім цього, воїни ЗСУ проводять штурмові дії біля населеного пункту Яблукове, щоб покращити тактичне положення та відкинути ворога з наявних позицій, наголосив Волошин.

Сили оборони завдають активного вогневого ураження по противнику, щоб запобігти можливості окупантів завести групи закріплення на позиції, звідки українським захисникам довелося відійти, пояснив речник.

Наразі складна ситуація залишається як на Гуляйпільському, так і на Олександрівському напрямках, де вранці відбулося вже більше десятка боєзіткнень, резюмував Владислав Волошин.

