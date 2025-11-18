В ночь на 18 ноября неизвестные дроны атаковали сразу две тепловые электростанции на оккупированной территории Донецкой области. В результате ударов значительное количество населенных пунктов осталось без электроснабжения.

О блэкауте на ВОТ сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди.

На ВОТ Донецкой области дроны атаковали две ТЭС

– Птицы СБС как зажигают, так и гасят. Все, как договаривались. Блэкаут на болотах – это, черви, не страшно. Немного дискомфорта физического и психологического: «свет/тепло-БАДАБУМ-темно/холодно», – говорится в сообщении.

Зуевская ТЭС (ЗУГРЕС, Донецкая обл.), мощность 1200 МВт (простым языком: производственная мощность ЗуТЭС около 5 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет 1/3 потребности Донецкой области (ВОТ);

Старобешевская ТЭС (НОВЫЙ МИР, Донецкая обл.), мощность 2300 МВт (учитывая даже загруженность на половину, то овердох. электричества).

Ранее террористы из группировки “ДНР” сообщали, что в результате успешной атаки неизвестных дронов были повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС.

Сейчас смотрят

В результате этого остановилась котельная фильтрующая станция. В сети писали, что без света оказался временно оккупированный Иловайск и близлежащие населенные пункты.

Проблемы с напряжением также возникли в оккупированной Макеевке и некоторых районах Донецка.

Впоследствии Telegram-канал Типичный Донецк написал, что свет в Макеевке начал постепенно появляться.

В ночь на 18 ноября ряд пабликов писали, что над оккупированной Донецкой областью зафиксированы неизвестные дроны.

Впоследствии в Макеевке и некоторых районах Донецка сообщали, что мигает свет, а Иловайск и вовсе остался без электроэнергии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 364-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.