Две ТЭС на оккупированной Донетчине атаковали дроны: в городах проблемы со светом
В ночь на 18 ноября неизвестные дроны атаковали сразу две тепловые электростанции на оккупированной территории Донецкой области. В результате ударов значительное количество населенных пунктов осталось без электроснабжения.
О блэкауте на ВОТ сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди.
На ВОТ Донецкой области дроны атаковали две ТЭС
– Птицы СБС как зажигают, так и гасят. Все, как договаривались. Блэкаут на болотах – это, черви, не страшно. Немного дискомфорта физического и психологического: «свет/тепло-БАДАБУМ-темно/холодно», – говорится в сообщении.
- Зуевская ТЭС (ЗУГРЕС, Донецкая обл.), мощность 1200 МВт (простым языком: производственная мощность ЗуТЭС около 5 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет 1/3 потребности Донецкой области (ВОТ);
- Старобешевская ТЭС (НОВЫЙ МИР, Донецкая обл.), мощность 2300 МВт (учитывая даже загруженность на половину, то овердох. электричества).
Ранее террористы из группировки “ДНР” сообщали, что в результате успешной атаки неизвестных дронов были повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС.
В результате этого остановилась котельная фильтрующая станция. В сети писали, что без света оказался временно оккупированный Иловайск и близлежащие населенные пункты.
Проблемы с напряжением также возникли в оккупированной Макеевке и некоторых районах Донецка.
Впоследствии Telegram-канал Типичный Донецк написал, что свет в Макеевке начал постепенно появляться.
В ночь на 18 ноября ряд пабликов писали, что над оккупированной Донецкой областью зафиксированы неизвестные дроны.
Впоследствии в Макеевке и некоторых районах Донецка сообщали, что мигает свет, а Иловайск и вовсе остался без электроэнергии.
