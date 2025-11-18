Взрыв напоминал гриб: возле Омска крупный пожар на газопроводе
Во вторник, 18 ноября, в пригороде Омска, что в РФ, взорвалась газовая труба. В результате этого возник крупный пожар.
Взрыв газовой трубы подтвердил глава региона Виталий Хоценко.
Взрыв трубы в Омске
Кадры масштабного пожара в Омской области начали появляться в социальных сетях около 5:00. На видео момент взрыва напоминал большой огненный гриб.
Паблики сразу начали писать, что причиной инцидента была не атака беспилотников, а взрыв трубы.
Хоценко подтвердил инцидент, добавив, что, предварительно, произошла утечка газа из газопровода.
– В районе поселка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода, – говорится в его сообщении.
Впоследствии он уточнил, что авария произошла “на подземном участке магистрального газопровода-отвода”.
Хоценко добавил, что на месте работают специалисты оперативных служб, а правоохранительные органы выясняют причины случившегося.
Telegram-канал SHOT писал, что жители Ростовки жаловались на химический запах в воздухе. По данным паблика, на месте происшествия работают 18 пожарных и четыре единицы техники.