Во вторник, 18 ноября, в пригороде Омска, что в РФ, взорвалась газовая труба. В результате этого возник крупный пожар.

Взрыв газовой трубы подтвердил глава региона Виталий Хоценко.

Взрыв трубы в Омске

Кадры масштабного пожара в Омской области начали появляться в социальных сетях около 5:00. На видео момент взрыва напоминал большой огненный гриб.

Паблики сразу начали писать, что причиной инцидента была не атака беспилотников, а взрыв трубы.

Хоценко подтвердил инцидент, добавив, что, предварительно, произошла утечка газа из газопровода.

– В районе поселка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода, – говорится в его сообщении.

Впоследствии он уточнил, что авария произошла “на подземном участке магистрального газопровода-отвода”.

Хоценко добавил, что на месте работают специалисты оперативных служб, а правоохранительные органы выясняют причины случившегося.

Telegram-канал SHOT писал, что жители Ростовки жаловались на химический запах в воздухе. По данным паблика, на месте происшествия работают 18 пожарных и четыре единицы техники.

