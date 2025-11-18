У ніч на 18 листопада невідомі дрони атакували одразу дві теплові електростанції на окупованій території Донецької області. Унаслідок ударів значна кількість населених пунктів залишилася без електропостачання.

Про блекаут на ТОТ повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

На ТОТ Донеччини дрони атакували дві ТЕС

– Птахи СБС як запалюють, так і гасять. Усе, як домовлялися. Блекаут на болотах – це, хробаки, не страшно. Трохи дискомфорту фізичного і психологічного: “світло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно”, – йдеться у дописі.

Зуївська ТЕС (ЗУГРЕС, Донецька обл.), потужність 1200 МВт (простою мовою: виробнича потужність ЗуТЕС близько 5 млрд кВт·год електроенергії, що становить 1/3 потреби Донецької області (ТОТ);

Старобешівська ТЕС (НОВИЙ СВІТ, Донецька обл.),потужність 2300 МВт (враховуючи навіть завантаженість на половину, то овердох. електрики).

Раніше терористи з угруповання “ДНР” повідомляли, що в результаті успішної атаки невідомих дронів були пошкоджені Зуєвська і Старобешівська ТЕС.

Унаслідок цього зупинилася котельні фільтрувальні станції. У мережі писали, що без світла опинився тимчасово окупований Іловайськ та наближені населені пункти.

Проблеми із напругою також виникли в окупованій Макіївці та деяких районах Донецька.

Згодом Telegram-канал Типовий Донецьк написав, що світло у Макіївці почало поступово з’являтися.

В ніч на 18 листопада низка пабліків писали, що над окупованою Донецькою областю зафіксовано невідомі дрони.

Згодом у Макіївці та деяких районах Донецька повідомляли, що блимає світло, а Іловайськ і зовсім залишився без електроенергії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 364-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

