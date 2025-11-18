Испания в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине ракеты для систем IRIS-T, которые в настоящее время являются дефицитными.

Об этом на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом сообщил президент Владимир Зеленский.

Испания предоставит Украине ракеты для IRIS-T

Глава государства подчеркнул, что Украина и Испания готовы к совместному производству высокоточного оружия. Он также выразил благодарность Испании за предоставление нового пакета оборонной помощи.

Сейчас смотрят

— Это, в частности, ракеты для ПВО. Это большой дефицит для нас. Зимой большой дефицит. В данном случае конкретный пакет, 40 ракет для систем ПВО IRIS-T, — сказал президент.

По словам Зеленского, в целом в рамках нового пакета Украина получит вооружение на сумму €300 млн, что является значительной поддержкой для страны.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что Испания в течение месяца выделит Украине новый пакет военной помощи на общую сумму €615 млн.

— Я уже сказал президенту Зеленскому, что в течение месяца Испания примет новый пакет военной помощи на €615 млн, — отметил Санчес.

Он добавил, что этот пакет будет включать €300 млн в рамках ежегодного договора, согласно которому Испания будет выделять €1 млрд на военную помощь Украине.

Кроме того, €100 млн будет предоставлено через инструмент PURL для закупки оружия в США государствами НАТО, а €215 млн — по программе ЕС SAFE.

Это финансирование позволит закупать антидронную продукцию и радары, многие из которых производятся испанскими предприятиями.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.