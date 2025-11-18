Іспанія у рамках нового пакета військової допомоги передасть Україні ракети для систем IRIS-T, які наразі є дефіцитними.

Про це на пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом повідомив президент Володимир Зеленський.

Іспанія надасть Україні ракети для IRIS-T

Глава держави наголосив, що Україна та Іспанія готові до спільного виробництва високоточної зброї. Він також висловив подяку Іспанії за надання нового пакета оборонної допомоги.

– Це, зокрема, ракети для ППО. Це великий дефіцит для нас. Під час зими великий дефіцит. У цьому випадку конкретний пакет, 40 ракет для систем ППО IRIS-T, – сказав президент.

За словами Зеленського, загалом у рамках нового пакета Україна отримає озброєння на суму €300 млн, що є значною підтримкою для країни.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що Іспанія протягом місяця виділить Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму €615 млн.

– Я вже сказав президенту Зеленському, що протягом місяця Іспанія прийме новий пакет військової допомоги на €615 млн, – зазначив Санчес.

Він додав, що цей пакет включатиме €300 млн в межах щорічного договору, згідно з яким Іспанія виділятиме €1 млрд на військову допомогу Україні.

Крім того, €100 млн буде надано через інструмент PURL для закупівлі зброї у США державами НАТО, а €215 млн – за програмою ЄС SAFE.

Це фінансування дозволить закуповувати антидронну продукцію та радари, багато з яких виготовляють іспанські підприємства.

