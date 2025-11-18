В этом году помощь Украине со стороны Испании составит около миллиарда евро, сообщил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес.

Помощь Испании для Украины

Как заявил глава испанского внешнеполитического ведомства, в помощь Испании для Украины войдут как закупки оружия у США для нашей страны в рамках программы PURL, так и расходы на другое оборудование, пишет El Pais.

Альбарес отметил, что под оборудованием подразумеваются генераторы, способные накануне зимы смягчить последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

— Испания имеет долгосрочное обязательство по суверенитету и обороне Украины и будет придерживаться его, пока будет продолжаться война, — сказал он.

На вопрос о масштабах этого обязательства министр ответил, что в прошлом году Испания на приобретение военного оборудования выделила Украине 1 млрд евро и что в этом году ожидается “нечто подобное”.

К тому же, он также отметил, что кроме этих сумм на вооружение, Испания оказывает и другие виды помощи.

В частности, Альбарес напомнил, что Испания приняла 250 тысяч украинских беженцев, среди которых 40 тысяч детей.

Он подчеркнул, что Испания поддерживает вступление Украины в ЕС, а также создание специального трибунала для судебного преследования российских чиновников, ответственных за военные преступления.

Министр выразил уверенность, что левая партия Sumar, младший партнер Социалистической партии в коалиционном правительстве, которая традиционно выступает против расходов на вооружение, не будет противодействовать оказанию военной помощи Киеву.

– Все правительство объединено стремлением мира в Украине и Европе, все правительство осознает, что в Украине на кону стоит многое: ее суверенитет и свобода, а также права человека, международное право и международное гуманитарное право, – подчеркнул он.

Напомним, 18 ноября в Испании с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский. Глава нашего государства отметил, что Украина рассчитывает, что еще одна сильная страна будет больше помогать защищать жизнь и приближать окончание войны.

