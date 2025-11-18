Служба безопасности задокументировала очередное военное преступление российских военных на территории Донецкой области.

10 ноября россияне пытались прорвать оборону Покровска, используя жителей города в качестве “живого щита”.

Об этом СБУ сообщает в Telegram.

Россияне использовали жителей Покровска как живой щит

По предварительным данным, речь идет о 1 мотострелковом батальоне 506 мотострелкового полка Вооруженных сил РФ.

Его подразделения вели наступление на юго-восточные районы Покровска.

— Во время боя в жилой застройке штурмовая группа этого подразделения захватила местных мужчину, женщину и тринадцатилетнего ребенка, — говорится в сообщении.

После задержания гражданских оккупанты получили по рации приказ использовать этих людей для прикрытия в случае столкновения с украинскими защитниками.

СБУ встановила підрозділ рашистів, який використав цивільних з Покровська як «живий щит» під час штурму міста

Россияне заставили потерпевших двигаться впереди подразделения во время зачистки зданий в пределах города.

В СБУ отмечают, что действия российских военных грубо нарушают ст. 28 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и подпадают под квалификацию военного преступления.

На основании собранных доказательств следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

В настоящее время продолжается следствие с целью установления всех деталей происшествия и лиц, причастных к преступлению, чтобы привлечь их к ответственности.

Комплексные следственные действия проводят сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

