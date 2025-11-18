Во время штурма Покровска россияне использовали гражданских в качестве “живого щита” – СБУ
- Российские военные в Покровске захватили трех гражданских и заставили идти впереди штурмовой группы.
- СБУ установила причастность 1 батальона 506 полка РФ и открыла производство по военному преступлению.
Служба безопасности задокументировала очередное военное преступление российских военных на территории Донецкой области.
10 ноября россияне пытались прорвать оборону Покровска, используя жителей города в качестве “живого щита”.
Об этом СБУ сообщает в Telegram.
Россияне использовали жителей Покровска как живой щит
По предварительным данным, речь идет о 1 мотострелковом батальоне 506 мотострелкового полка Вооруженных сил РФ.
Его подразделения вели наступление на юго-восточные районы Покровска.
— Во время боя в жилой застройке штурмовая группа этого подразделения захватила местных мужчину, женщину и тринадцатилетнего ребенка, — говорится в сообщении.
После задержания гражданских оккупанты получили по рации приказ использовать этих людей для прикрытия в случае столкновения с украинскими защитниками.
СБУ встановила підрозділ рашистів, який використав цивільних з Покровська як «живий щит» під час штурму міста
➡️ https://t.co/ht0pEcQkVc pic.twitter.com/TUqmh8ywzz
— СБ України (@ServiceSsu) November 18, 2025
Россияне заставили потерпевших двигаться впереди подразделения во время зачистки зданий в пределах города.
В СБУ отмечают, что действия российских военных грубо нарушают ст. 28 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и подпадают под квалификацию военного преступления.
На основании собранных доказательств следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
В настоящее время продолжается следствие с целью установления всех деталей происшествия и лиц, причастных к преступлению, чтобы привлечь их к ответственности.
Комплексные следственные действия проводят сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.