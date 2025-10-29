В Покровске до сих пор находятся более 1200 человек, эвакуация почти невозможна из-за постоянных обстрелов — ОВА
В городе Покровск Донецкой области по состоянию на сегодняшний день остается 1256 человек, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
В Покровске под обстрелами остаются более 1200 человек
Из-за постоянных и прицельных ударов российских войск по гражданской инфраструктуре эвакуация из города почти невозможна.
В общей сложности на территории области все еще находятся более 200 тысяч человек, среди них более 13 тысяч детей.
– Россияне целенаправленно бьют по гражданским, так что эвакуация из города уже почти невозможна. Снова и снова подчеркиваю: все гражданские должны эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, – заявил Филашкин в эфире национального телемарафона Єдині новини.
Местные власти и спасатели продолжают призывать жителей покидать опасные населенные пункты, ведь враг системно обстреливает жилые районы, разрушая инфраструктуру и создавая критическую угрозу жизни людей.
Ситуация в Покровске
Напомним, в Десантно-штурмовых войсках ВСУ сообщали, что россияне в очередной раз пытались окружить Покровск. Для этого враг взыскал около 11 тыс. человек.
По данным военных, отдельные группы российских штурмовиков смогли инфильтрироваться в Покровск, однако ВСУ продолжают удерживать рубежи и отражать атаки врага.
Также в полосе ответственности 7 корпуса российское командование сосредоточило около 27 тыс. военных, около 100 танков, до 260 бронемашин и более 150 артиллерийских систем и минометов.
Украинские защитники продолжают удерживать рубежи и отбивать атаки врага.