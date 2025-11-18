В Киеве будут ограничивать движение по Южному мосту с правого на левый берег во время объявления сигнала воздушной тревоги.

Как изменится движение по Южному мосту в Киеве во время тревоги

Как сообщает КГГА, это коснется как частных автомобилей, так и общественного транспорта. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева.

По информации Департамента транспортной инфраструктуры, автобусы №22 и №91 будут курсировать по измененным схемам во время воздушной тревоги и в случае введения Патрульной полицией временного запрета на движение транспорта по Южному мосту с правого берега Днепра на левый.

Движение транспорта будет регулироваться двумя алгоритмами, в зависимости от того, где находится подвижной состав во время объявления воздушной тревоги. В то же время маршруты автобусов, следующих с левого на правый берег, остаются неизменными, независимо от тревоги.

Во время воздушной тревоги автобусы №22 и №91 будут курсировать по временным маршрутам под номерами №22-Д, 22-Т, 91-Д и 91-Т.

Как будут следовать автобусы №22 и 91 во время тревоги в Киеве

Для подвижного состава, который на момент введения запрета находится перед ул. Саперно-Слободской, будет действовать следующее движение:

№22-Т от ул. Тростянецкая до ул. Медовая: ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства тарасовцев – просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демеевская площадь – просп. Валерия Лобановского – Севастопольская площадь – ул. Святослава Хороброго – ул. Медовая – ул. Святослава Хороброго – Севастопольская площадь – просп. Валерия Лобановского – Демеевская площадь – Голосеевский проспект – бульв. Николая Михновского – Надднепрянское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – ул. Ревуцкого – ул. Тростянецкая;

№91-Т от ул. Анны Ахматовой до ст. м. Голосеевская: ул. Анны Ахматовой – ул. Ревуцкого – просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демеевская площадь – Голосеевский проспект – ст. м. Голосеевская – Голосеевский проспект – бульв. Николая Михновского – Надднепрянское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – просп. Петра Григоренко – ул. Драгоманова – ул. Анны Ахматовой.

Если запрет движения объявлен, когда автобусы уже находятся на Саперно-Слободской (на отрезке от проспекта Науки до конца улицы), то они будут двигаться по следующим схемам:

№22-Д от ул. Тростянецкая до ул. Медовая: ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства Тарасовцев – просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демеевская площадь – просп. Валерия Лобановского – Севастопольская площадь – ул. Святослава Хороброго – ул. Медовая – ул. Святослава Хороброго – Севастопольская площадь – просп. Валерия Лобановского – Демеевская площадь – просп. Науки – ул. Саперно-Слободская – ул. Михаила Бойчука – ул. Бастионная – ул. Болсуновская – бульв. Николая Михновского – Надднепрянское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – ул. Ревуцкого – ул. Тростянецкая;

№91-Д от ул. Анны Ахматовой до ст. м. Голосеевская: ул. Анны Ахматовой – ул. Ревуцкого – просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демеевская площадь – Голосеевский проспект – ст. м. Голосеевская – Голосеевский проспект – просп. Науки – ул. Саперно-Слободская – ул. Михаила Бойчука – ул. Бастионная – ул. Болсуновская – бульв. Николая Михновского – Надднепрянское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – просп. Петра Григоренко – ул. Драгоманова – ул. Анны Ахматовой.

В КГГА подчеркнули, что для быстрой ориентации в схемах движения во время воздушной тревоги пассажирам рекомендуют обращать особое внимание на номер автобусного маршрута. Именно номер определяет направление и дальнейший алгоритм движения транспортного средства.

