Движение по Южному мосту в Киеве ограничат во время тревог: что изменится
- Движение по Южному мосту в Киеве частично закроют с правого на левый берег во время воздушных тревог.
- В КГГА объяснили, как изменятся маршруты автобусов №22 и №91, какие новые временные номера они получат и какие схемы движения будут действовать в случае тревоги.
В Киеве будут ограничивать движение по Южному мосту с правого на левый берег во время объявления сигнала воздушной тревоги.
Как изменится движение по Южному мосту в Киеве во время тревоги
Как сообщает КГГА, это коснется как частных автомобилей, так и общественного транспорта. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева.
По информации Департамента транспортной инфраструктуры, автобусы №22 и №91 будут курсировать по измененным схемам во время воздушной тревоги и в случае введения Патрульной полицией временного запрета на движение транспорта по Южному мосту с правого берега Днепра на левый.
Движение транспорта будет регулироваться двумя алгоритмами, в зависимости от того, где находится подвижной состав во время объявления воздушной тревоги. В то же время маршруты автобусов, следующих с левого на правый берег, остаются неизменными, независимо от тревоги.
Во время воздушной тревоги автобусы №22 и №91 будут курсировать по временным маршрутам под номерами №22-Д, 22-Т, 91-Д и 91-Т.
Как будут следовать автобусы №22 и 91 во время тревоги в Киеве
Для подвижного состава, который на момент введения запрета находится перед ул. Саперно-Слободской, будет действовать следующее движение:
- №22-Т от ул. Тростянецкая до ул. Медовая: ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства тарасовцев – просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демеевская площадь – просп. Валерия Лобановского – Севастопольская площадь – ул. Святослава Хороброго – ул. Медовая – ул. Святослава Хороброго – Севастопольская площадь – просп. Валерия Лобановского – Демеевская площадь – Голосеевский проспект – бульв. Николая Михновского – Надднепрянское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – ул. Ревуцкого – ул. Тростянецкая;
- №91-Т от ул. Анны Ахматовой до ст. м. Голосеевская: ул. Анны Ахматовой – ул. Ревуцкого – просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демеевская площадь – Голосеевский проспект – ст. м. Голосеевская – Голосеевский проспект – бульв. Николая Михновского – Надднепрянское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – просп. Петра Григоренко – ул. Драгоманова – ул. Анны Ахматовой.
Если запрет движения объявлен, когда автобусы уже находятся на Саперно-Слободской (на отрезке от проспекта Науки до конца улицы), то они будут двигаться по следующим схемам:
- №22-Д от ул. Тростянецкая до ул. Медовая: ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства Тарасовцев – просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демеевская площадь – просп. Валерия Лобановского – Севастопольская площадь – ул. Святослава Хороброго – ул. Медовая – ул. Святослава Хороброго – Севастопольская площадь – просп. Валерия Лобановского – Демеевская площадь – просп. Науки – ул. Саперно-Слободская – ул. Михаила Бойчука – ул. Бастионная – ул. Болсуновская – бульв. Николая Михновского – Надднепрянское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – ул. Ревуцкого – ул. Тростянецкая;
- №91-Д от ул. Анны Ахматовой до ст. м. Голосеевская: ул. Анны Ахматовой – ул. Ревуцкого – просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демеевская площадь – Голосеевский проспект – ст. м. Голосеевская – Голосеевский проспект – просп. Науки – ул. Саперно-Слободская – ул. Михаила Бойчука – ул. Бастионная – ул. Болсуновская – бульв. Николая Михновского – Надднепрянское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – просп. Петра Григоренко – ул. Драгоманова – ул. Анны Ахматовой.
В КГГА подчеркнули, что для быстрой ориентации в схемах движения во время воздушной тревоги пассажирам рекомендуют обращать особое внимание на номер автобусного маршрута. Именно номер определяет направление и дальнейший алгоритм движения транспортного средства.