У Києві обмежуватимуть рух Південним мостом з правого на лівий берег під час оголошення сигналу повітряної тривоги.

Як зміниться рух Південним мостом у Києві під час тривоги

Як повідомляє КМДА, це стосуватиметься як приватних автомобілів, так і громадського транспорту. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, автобуси №22 та №91 курсуватимуть за зміненими схемами під час повітряної тривоги та в разі запровадження Патрульною поліцією тимчасової заборони на рух транспорту Південним мостом із правого берега Дніпра на лівий.

Рух транспорту регулюватиметься двома алгоритмами, залежно від того, де перебуває рухомий склад під час оголошення повітряної тривоги. Водночас маршрути автобусів, які прямують з лівого на правий берег, залишаються незмінними, незалежно від тривоги.

Під час повітряної тривоги автобуси №22 та №91 курсуватимуть за тимчасовими маршрутами під номерами №22-Д, 22-Т, 91-Д та 91-Т.

Як прямуватимуть автобуси №22 і 91 під час тривоги у Києві

Для рухомого складу, який на момент введення заборони перебуває перед вул. Саперно-Слобідською, діятиме такий рух:

№22-Т від вул. Тростянецька до вул. Медова: вул. Тростянецька – вул. Архітектора Вербицького – вул. Братства тарасівців – просп. Миколи Бажана – Південний міст – вул. Саперно-Слобідська – просп. Науки – Деміївська площа – просп. Валерія Лобановського – Севастопольська площа – вул. Святослава Хороброго – вул. Медова – вул. Святослава Хороброго – Севастопольська площа – просп. Валерія Лобановського – Деміївська площа – Голосіївський проспект – бульв. Миколи Міхновського – Наддніпрянське шосе – Дарницький міст – Дніпровська набережна – просп. Миколи Бажана – вул. Ревуцького – вул. Тростянецька;

№91-Т від вул. Анни Ахматової до ст. м. Голосіївська: вул. Анни Ахматової – вул. Ревуцького – просп. Миколи Бажана – Південний міст – вул. Саперно-Слобідська – просп. Науки – Деміївська площа – Голосіївський проспект – ст. м. Голосіївська – Голосіївський проспект – бульв. Миколи Міхновського – Наддніпрянське шосе – Дарницький міст – Дніпровська набережна – просп. Миколи Бажана – просп. Петра Григоренка – вул. Драгоманова – вул. Анни Ахматової.

Якщо заборона руху оголошена, коли автобуси вже перебувають на Саперно-Слобідській (на відрізку від проспекту Науки до кінця вулиці), то вони рухатимуться за такими схемами:

№22-Д від вул. Тростянецька до вул. Медова: вул. Тростянецька – вул. Архітектора Вербицького – вул. Братства Тарасівців – просп. Миколи Бажана – Південний міст – вул. Саперно-Слобідська – просп. Науки – Деміївська площа – просп. Валерія Лобановського – Севастопольська площа – вул. Святослава Хороброго – вул. Медова – вул. Святослава Хороброго – Севастопольська площа – просп. Валерія Лобановського – Деміївська площа – просп. Науки – вул. Саперно-Слобідська – вул. Михайла Бойчука – вул. Бастіонна – вул. Болсуновська – бульв. Миколи Міхновського – Наддніпрянське шосе – Дарницький міст – Дніпровська набережна – просп. Миколи Бажана – вул. Ревуцького – вул. Тростянецька;

№91-Д від вул. Анни Ахматової до ст. м. Голосіївська: вул. Анни Ахматової – вул. Ревуцького – просп. Миколи Бажана – Південний міст – вул. Саперно-Слобідська – просп. Науки – Деміївська площа – Голосіївський проспект – ст. м. Голосіївська – Голосіївський проспект – просп. Науки – вул. Саперно-Слобідська – вул. Михайла Бойчука – вул. Бастіонна – вул. Болсуновська – бульв. Миколи Міхновського – Наддніпрянське шосе – Дарницький міст – Дніпровська набережна – просп. Миколи Бажана – просп. Петра Григоренка – вул. Драгоманова – вул. Анни Ахматової.

У КМДА наголосили, що для швидкого орієнтування у схемах руху під час повітряної тривоги пасажирам рекомендують звертати особливу увагу на номер автобусного маршруту. Саме номер визначає напрямок і подальший алгоритм руху транспортного засобу.

