Укрзализныця частично изменила маршрут поездов №227 Барвинково — Ивано-Франковск и №102 Херсон — Барвинково вследствие обстрелов в Харьковской области, которые привели к повреждению железнодорожной инфраструктуры.

Укрзализныця — изменение маршрутов поездов

Как сообщает Укрзализныця, объездной путь означает дополнительное время в пути для пассажиров, но он будет безопасным.

В то же время утренние поезда днепровского направления уже следуют по расписанию. По информации компании, в Днепре в результате обстрелов поврежден ряд вагонов и инфраструктура железной дороги, но находят ресурсы для продолжения движения.

Кроме этого, маршруты утренних пригородных рейсов в направлении Берестина частично ограничены до завершения восстановительных работ. Это касается поездов, следующих из Харькова, Орелки, Мерефы и Полтавы-Южной.

По данным компании Укрзализныця, по состоянию на 18 ноября 14:25 задерживаются следующие поезда:

№227/228 Барвинково — Ивано-Франковск (+4:00);

№749/750 Будапешт-Келети — Киев-Пас. (+5:59);

№9/10 Будапешт-Келети — Киев-Пас. (+3:24);

№103/104 Львов — Барвинково (+3:00);

№31/32 Запорожье-1 — Пшемысль Главный (+2:25);

№119/120 Днепр-Главный — Хелм (+1:34);

№705/706 Пшемысль Главный — Киев-Пас. (+0:35);

№91/95 Одесса — Барвинково (+0:30);

№141/142 Чернигов — Ивано-Франковск (+0:23);

№3/4 Запорожье-1 — Ужгород (+0:12);

№731/732 Киев-Пас. — Запорожье-1 (+0:11);

№3/4 Ужгород — Запорожье-1 (+0:10);

№113/114 Львов — Харьков-Пас. (+0:08);

№85/86 Запорожье-1 — Львов (+0:05);

№751/752 Киев-Пас. — Ивано-Франковск (+0:05).

В компании Укрзализныця призывают пассажиров внимательно слушать объявления железнодорожников и поездных бригад на местах.

