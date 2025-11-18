Укрзализныця изменила маршруты ряда поездов из-за обстрелов в Харьковской области
- Укрзализныця вводит объездные маршруты из-за обстрелов в Харьковской области.
- Некоторые поезда частично изменили свой путь, что означает дополнительное время в пути, но обеспечивает безопасность пассажиров.
- В компании объяснили, какие поезда задерживаются на большее время, как обстрелы повлияли на движение пригородных рейсов в Днепре и в направлении Берестина.
Укрзализныця частично изменила маршрут поездов №227 Барвинково — Ивано-Франковск и №102 Херсон — Барвинково вследствие обстрелов в Харьковской области, которые привели к повреждению железнодорожной инфраструктуры.
Укрзализныця — изменение маршрутов поездов
Как сообщает Укрзализныця, объездной путь означает дополнительное время в пути для пассажиров, но он будет безопасным.
В то же время утренние поезда днепровского направления уже следуют по расписанию. По информации компании, в Днепре в результате обстрелов поврежден ряд вагонов и инфраструктура железной дороги, но находят ресурсы для продолжения движения.
Кроме этого, маршруты утренних пригородных рейсов в направлении Берестина частично ограничены до завершения восстановительных работ. Это касается поездов, следующих из Харькова, Орелки, Мерефы и Полтавы-Южной.
По данным компании Укрзализныця, по состоянию на 18 ноября 14:25 задерживаются следующие поезда:
- №227/228 Барвинково — Ивано-Франковск (+4:00);
- №749/750 Будапешт-Келети — Киев-Пас. (+5:59);
- №9/10 Будапешт-Келети — Киев-Пас. (+3:24);
- №103/104 Львов — Барвинково (+3:00);
- №31/32 Запорожье-1 — Пшемысль Главный (+2:25);
- №119/120 Днепр-Главный — Хелм (+1:34);
- №705/706 Пшемысль Главный — Киев-Пас. (+0:35);
- №91/95 Одесса — Барвинково (+0:30);
- №141/142 Чернигов — Ивано-Франковск (+0:23);
- №3/4 Запорожье-1 — Ужгород (+0:12);
- №731/732 Киев-Пас. — Запорожье-1 (+0:11);
- №3/4 Ужгород — Запорожье-1 (+0:10);
- №113/114 Львов — Харьков-Пас. (+0:08);
- №85/86 Запорожье-1 — Львов (+0:05);
- №751/752 Киев-Пас. — Ивано-Франковск (+0:05).
В компании Укрзализныця призывают пассажиров внимательно слушать объявления железнодорожников и поездных бригад на местах.