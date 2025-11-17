Из-за диверсии на железной дороге в Польше поезд Киев-Варшава задерживается на 25 минут.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Задержка поезда Киев-Варшава: что известно

— Как сообщает польская сторона, подтвердилась информация о попытке диверсии на участке Варшава — Люблин, где сработало взрывное устройство, которое разрушило участок пути. Продолжается расследование. Движение осуществляется по смежному пути, — сообщила Укрзализныця.

В компании отметили, что поезд Киев-Варшава задерживается на 25 минут, а все стыковочные поезда к пересадочным поездам до Хелма — также по графику.

Напоминаем, что поезд Киев-Варшава задерживается из-за диверсии на польской железной дороге.

Как сообщал премьер Польши Дональд Туск, на железнодорожном пути на линии Варшава — Люблин неизвестный установил взрывное устройство, которое взорвалось вечером 16 ноября.

На данный момент известно, что люди не пострадали.

