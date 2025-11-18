Укрзалізниця змінила маршрути низки потягів через обстріли на Харківщині
- Укрзалізниця запроваджує об'їзні маршрути через обстріли на Харківщині.
- Деякі потяги частково змінили свій шлях, що означає додатковий час у дорозі, але забезпечує безпеку пасажирів.
- У компанії пояснили, які поїзди затримуються на найбільший час, як обстріли вплинули на рух приміських рейсів у Дніпрі та в напрямку Берестина.
Укрзалізниця частково змінила маршрут потягам №227 Барвінкове – Івано-Франківськ та №102 Херсон – Барвінкове внаслідок обстрілів на Харківщині, які спричинили пошкодження залізничної інфраструктури.
Укрзалізниця – зміна маршрутів потягів
Як повідомляє Укрзалізниця, об’їзний шлях означає додатковий час в дорозі для пасажирів, але він буде безпечним.
Водночас ранкові потяги дніпровського напрямку вже прямують за графіком. За інформацією компанії, у Дніпрі внаслідок обстрілів пошкоджено низку вагонів та інфраструктура залізниці, але віднаходять ресурси продовжувати рух.
Крім цього, маршрути ранкових приміських рейсів у напрямку Берестина частково обмежені до завершення відновлювальних робіт. Це стосується потягів, які прямують з Харкова, Орільки, Мерефи та Полтави-Південної.
За даними компанії Укрзалізниця, станом на 18 листопада 14:25 затримуються такі потяги:
- №227/228 Барвінкове — Івано-Франківськ (+4:00);
- №749/750 Будапешт-Келеті — Київ-Пас. (+5:59);
- №9/10 Будапешт-Келеті — Київ-Пас. (+3:24);
- №103/104 Львів — Барвінкове (+3:00);
- №31/32 Запоріжжя-1 — Пшемисль Головний (+2:25);
- №119/120 Дніпро-Головний — Хелм (+1:34);
- №705/706 Пшемисль Головний — Київ-Пас. (+0:35);
- №91/95 Одеса — Барвінкове (+0:30);
- №141/142 Чернігів — Івано-Франківськ (+0:23);
- №3/4 Запоріжжя-1 — Ужгород (+0:12);
- №731/732 Київ-Пас. — Запоріжжя-1 (+0:11);
- №3/4 Ужгород — Запоріжжя-1 (+0:10);
- №113/114 Львів — Харків-Пас. (+0:08);
- №85/86 Запоріжжя-1 — Львів (+0:05);
- №751/752 Київ-Пас. — Івано-Франківськ (+0:05).
У компанії Укрзалізниця закликають пасажирів уважно слухати оголошення залізничників та поїзних бригад на місцях.