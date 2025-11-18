Укрзалізниця частково змінила маршрут потягам №227 Барвінкове – Івано-Франківськ та №102 Херсон – Барвінкове внаслідок обстрілів на Харківщині, які спричинили пошкодження залізничної інфраструктури.

Укрзалізниця – зміна маршрутів потягів

Як повідомляє Укрзалізниця, об’їзний шлях означає додатковий час в дорозі для пасажирів, але він буде безпечним.

Водночас ранкові потяги дніпровського напрямку вже прямують за графіком. За інформацією компанії, у Дніпрі внаслідок обстрілів пошкоджено низку вагонів та інфраструктура залізниці, але віднаходять ресурси продовжувати рух.

Крім цього, маршрути ранкових приміських рейсів у напрямку Берестина частково обмежені до завершення відновлювальних робіт. Це стосується потягів, які прямують з Харкова, Орільки, Мерефи та Полтави-Південної.

За даними компанії Укрзалізниця, станом на 18 листопада 14:25 затримуються такі потяги:

№227/228 Барвінкове — Івано-Франківськ (+4:00);

№749/750 Будапешт-Келеті — Київ-Пас. (+5:59);

№9/10 Будапешт-Келеті — Київ-Пас. (+3:24);

№103/104 Львів — Барвінкове (+3:00);

№31/32 Запоріжжя-1 — Пшемисль Головний (+2:25);

№119/120 Дніпро-Головний — Хелм (+1:34);

№705/706 Пшемисль Головний — Київ-Пас. (+0:35);

№91/95 Одеса — Барвінкове (+0:30);

№141/142 Чернігів — Івано-Франківськ (+0:23);

№3/4 Запоріжжя-1 — Ужгород (+0:12);

№731/732 Київ-Пас. — Запоріжжя-1 (+0:11);

№3/4 Ужгород — Запоріжжя-1 (+0:10);

№113/114 Львів — Харків-Пас. (+0:08);

№85/86 Запоріжжя-1 — Львів (+0:05);

№751/752 Київ-Пас. — Івано-Франківськ (+0:05).

У компанії Укрзалізниця закликають пасажирів уважно слухати оголошення залізничників та поїзних бригад на місцях.

