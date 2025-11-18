Сегодня, 18 ноября, в графике президента Украины Владимира Зеленского – визит в Испанию.

Владимир Зеленский в Испании: что известно

Во время визита Владимира Зеленского в Испанию состоятся встречи, к которым украинская сторона готовилась давно.

– Рассчитываем, что еще одна сильная страна будет больше помогать защищать жизни и приближать окончание войны, – рассказал о своих ожиданиях от визита в Испанию Владимир Зеленский.

Сейчас, отмечает глава государства, Украина работает над тем, чтобы встреча с премьер-министром Испании Педро Санчесом принесла “договоренности, которые дадут больше силы”.

– Ежедневно в отношениях с партнерами должен быть результат для Украины, – подчеркнул глава страны.

Пользуясь случаем, Владимир Зеленский поделился, что уже завтра, 19 ноября, у него будут встречи в Турции.

В частности, Украина готовит активизацию переговоров, и уже есть наработанные решения, которые будут предложены партнерам.

– Всеми силами приближать окончание войны – это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных, – добавил президент.

В четверг, 20 ноября, по поручению главы государства готовят проведение Ставки главнокомандующего.

Также, подчеркнул Владимир Зеленский, на этой неделе будут беседы с правительственными чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции Слуга народа.

Так, президент анонсировал, что готовит несколько необходимых законодательных инициатив, принципиальные быстрые решения, которые нужны государству.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 364-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

