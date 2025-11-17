Зеленский и Макрон обсудили совместное производство дронов
- Владимир Зеленский на форуме в Париже обсудил возможности совместного производства дронов с Францией.
- Вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном он рассмотрел направления создания совместных предприятий.
- Зеленский подчеркнул готовность Украины к сотрудничеству, которое усилит оборонные возможности обеих стран.
Совместное производство беспилотников укрепит Украину и Францию, а также будет способствовать укреплению европейской безопасности в целом.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам форума по вопросам совместного производства дронов в Париже.
Зеленский о совместном производстве дронов
По словам главы государства, он принял участие в форуме вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как объяснил Зеленский, они обсудили возможные направления совместного производства дронов. По его словам, речь идет также о создании совместных предприятий и инвестициях.
Президент утверждает, что подробно рассказал о возможностях производства и применения Украиной различных типов дронов, в частности дальнобойных и морских.
— Мы готовы к совместному производству с Францией, — подчеркнул глава государства.
По его мнению, необходимо развивать партнерство между бизнесом и оборонными ведомствами двух стран.
Владимир Зеленский считает, что такое сотрудничество укрепит Украину и Францию, а в перспективе будет способствовать общему укреплению европейской безопасности.
17 ноября в рамках визита Зеленского в Париж стало известно, что Украина сможет получить от Франции системы ПВО SAMP/T нового поколения, самолеты Rafale, пусковые установки и радары.