Совместное производство беспилотников укрепит Украину и Францию, а также будет способствовать укреплению европейской безопасности в целом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам форума по вопросам совместного производства дронов в Париже.

Зеленский о совместном производстве дронов

По словам главы государства, он принял участие в форуме вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как объяснил Зеленский, они обсудили возможные направления совместного производства дронов. По его словам, речь идет также о создании совместных предприятий и инвестициях.

Президент утверждает, что подробно рассказал о возможностях производства и применения Украиной различных типов дронов, в частности дальнобойных и морских.

— Мы готовы к совместному производству с Францией, — подчеркнул глава государства.

По его мнению, необходимо развивать партнерство между бизнесом и оборонными ведомствами двух стран.

Владимир Зеленский считает, что такое сотрудничество укрепит Украину и Францию, а в перспективе будет способствовать общему укреплению европейской безопасности.

17 ноября в рамках визита Зеленского в Париж стало известно, что Украина сможет получить от Франции системы ПВО SAMP/T нового поколения, самолеты Rafale, пусковые установки и радары.

