Сьогодні, 18 листопада, у графіку президента України Володимира Зеленського – візит до Іспанії.

Володимир Зеленський в Іспанії: що відомо

Під час візиту Володимира Зеленського до Іспанії відбудуться зустрічі, до яких українська сторона готувалася давно.

– Розраховуємо, що ще одна сильна країна більше допомагатиме захищати життя та наближати закінчення війни, – розповів про свої очікування від візиту до Іспанії Володимир Зеленський.

Наразі, зауважує глава держави, України працює, аби зустріч із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом принесла “домовленості, які дадуть більше сили”.

Зараз дивляться

– Щодня у відносинах із партнерами має бути результат для України, – наголосив очільник країни.

Принагідно Володимир Зеленський поділився, що вже завтра, 19 листопада, матиме зустрічі в Туреччині.

Зокрема, Україна готує активізацію перемовин, і вже є напрацьовані рішення, що будуть запропоновані партнерам.

– Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених, – додав президент.

У четвер, 20 листопада, за дорученням глави держави готують проведення Ставки головнокомандувача.

Також, наголосив Володимир Зеленський, на цьому тижні будуть розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції Слуга народу.

Так, президент анонсував, що готує кілька необхідних законодавчих ініціатив, принципові швидкі рішення, які потрібні державі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 364-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.