Силы обороны Украины успешно применили тактические ракетные комплексы ATACMS для нанесения точечного удара по военным объектам на территории Российской Федерации.

Информацию об этом подтвердил Генеральный штаб ВСУ 18 ноября.

Удар ATACMS по военным объектам в РФ

— Это знаковое событие, которое подчеркивает непоколебимую приверженность Украины своей суверенитету, — заявили в Генеральном штабе ВСУ после подтверждения успешного применения ATACMS по военным объектам в России.

В Генштабе подчеркнули, что украинцы остаются стойкими, демонстрируя решимость настойчиво и системно защищать свою родину, несмотря на постоянные вызовы российских наступлений.

Как подчеркнули в Генштабе ВСУ, в дальнейшем будет продолжаться применение по территории России дальнобойных средств поражения, в частности, ракетных комплексов ATACMS.

ATACMS — характеристики и особенности ракет

ATACMS (на английском — Army TACtical Missile System) – это тактическая баллистическая ракета производства Lockheed Martin.

Ее особенностью является возможность полета по квазибаллистической траектории для избежания обнаружения, хотя это уменьшает ее дальность.

Факты ICTV писали подробнее о технических характеристиках ATACMS, что известно о модификациях ракеты и какие возможности она предоставляет.

