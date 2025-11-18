Сили оборони України успішно застосували тактичні ракетні комплекси ATACMS для завдання точкового удару по військових об’єктах на території Російської Федерації.

Інформацію про це підтвердив Генеральний штаб ЗСУ 18 листопада.

Удар ATACMS по військових об’єктах у РФ

– Це є знаковою подією, яка підкреслює непохитну відданість України своїй суверенності, – заявили у Генеральному штабі ЗСУ після підтвердження успішного застосування ATACMS по військових об’єктах у Росії.

У Генштабі наголосили, що українці залишаються стійкими, демонструючи рішучість наполегливо та системно захищати свою батьківщину, попри постійні виклики російських наступів.

Як наголосили у Генштабі ЗСУ, надалі триватиме застосування по території Росії далекобійних засобів ураження, зокрема, ракетних комплексів ATACMS.

ATACMS – характеристики і особливості ракет

ATACMS (англійською – Army TACtical Missile System) – це тактична балістична ракета виробництва Lockheed Martin.

Її особливістю є можливість польоту за квазібалістичною траєкторією для уникнення виявлення, хоча це зменшує її дальність.

Факти ICTV писали детальніше про технічні характеристики ATACMS, що відомо про модифікації ракети та які вона надає можливості.

