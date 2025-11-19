В Раде зарегистрировали новый языковой законопроект, который может предоставить инструмент для учителей, чтобы те могли требовать от учеников общения на украинском языке даже на переменах.

Об этом рассказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Что предусматривает новый языковой законопроект

Елена Ивановская рассказала в интервью Радио Свобода, что речь идет о законопроекте о языковой образовательной среде.

Авторами являются депутаты Наталья Пипа и Александр Корниенко.

– Если мы говорим об уроке – да, здесь преобладает государственный язык, но перерыв – это уже как бы не процесс, а среда. И мне кажется, что как раз сейчас или даже уже и немного этот процесс затянулся, чтобы все-таки проголосовать и дать учителям дополнительный инструмент, где бы они могли во весь голос требовать от детей общаться в пределах образовательного пространства на государственном языке, – отметила Ивановская.

По ее словам, в команду уполномоченного уже поступали жалобы от учителей, которые столкнулись с конфликтом с родителями детей, которым делали замечания за русский язык в школе.

– Родители приходят и начинают обвинять учителя в том, что он нарушает языковые права их детей. Потому что общение на перемене – это частная сфера, – уточнила омбудсменка.

Она не ожидает, что этот законопроект окончательно решит эту проблему, однако надеется на дополнительные возможности для руководителей школ и учителей для контроля ситуации.

Елена Ивановская считает, что языковой закон переживает своеобразную модернизацию.

По ее словам, за последние пять лет стало видно, что существуют пробелы, которые необходимо заполнить.

– Я бы хотела большей динамики, но здесь разные обстоятельства, которые, возможно, немного замедляют, – отметила уполномоченная по защите государственного языка.

Ивановская подытожила, что политическая воля к изменениям есть, однако на подготовку новых законодательных изменений могут уйти месяцы.

Ранее заместитель руководителя секретариата уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко заявил, что Киев демонстрирует серьезное снижение показателей применения украинского языка в образовательном процессе.

По результатам мониторингового исследования, в Киеве, по оценке учеников, 24% учителей во время уроков и 40% во время перерывов нарушают языковой закон – применяют негосударственный язык.

Средняя цифра по Украине составляет 14% на уроках и 21% – на перерывах.

Опрос учеников показал, что ученики также нарушают языковой закон. Из них 66% общаются на негосударственном языке на уроках и 82% – на переменах.

По Украине эти цифры значительно отличаются: на уроках – 40%, на переменах – 52%.

Эту информацию прокомментировал российский олигарх Константин Малофеев, которого считают причастным к финансированию группировок ЛДНР с 2014 года. Он заявил, что доволен такими результатами и считает это признаком того, что русский язык “не удается вытеснить никакими запретами” в Украине, Молдове или “Прибалтике” (российское обозначение стран Балтии, которое в Литве, Латвии и Эстонии называют проявлением имперскости).

