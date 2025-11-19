В Раді зареєстрували новий мовний законопроєкт, який може надати інструмент для вчителів, щоб ті змогли вимагати від учнів спілкування українською навіть на перервах.

Про це розповіла уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Що передбачає новий мовний законопроєкт

Олена Івановська розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода, що йдеться про законопроєкт щодо мовного освітнього середовища.

Зараз дивляться

Авторами є депутати Наталія Піпа та Олександр Корнієнко.

– Якщо ми говоримо про урок – так, тут превалює державна мова, але перерва – це вже начебто не процес, а середовище. І мені здається, що якраз на часі або навіть уже і трохи цей процес задавнений, аби все-таки проголосувати і дати учителям додатковий інструмент, де б вони могли на повний голос вимагати від дітей комунікувати в межах освітнього простору державною мовою, – зазначила Івановська.

За її словами, до команди уповноваженої вже надходили скарги від учителів, які зіткнулись з конфліктом з батьками дітей, яким робили зауваження за російську мову в школі.

– Батьки приходять і починають звинувачувати учителя в тому, що він порушує мовні права їхніх дітей. Тому що комунікація на перерві – це приватна сфера, – уточнила омбудсменка.

Вона не очікує, що цей законопроєкт остаточно вирішить цю проблему, однак сподівається на додаткові можливості для керівників шкіл та вчителів для контролю ситуації.

Олена Івановська вважає, що мовний закон переживає своєрідну модернізацію.

За її словами, за останні п’ять років стало видно, що існують прогалини, які необхідно заповнити.

– Я б хотіла більшої динаміки, але тут різні обставини, які, можливо, трохи уповільнюють, – зазначила уповноважена із захисту державної мови.

Івановська підсумувала, що політична воля до змін є, однак на підготовку нових законодавчих змін можуть піти місяці.

Раніше заступник керівника секретаріату уповноваженої з захисту державної мови Сергій Сиротенко заявив, що Київ демонструє серйозне зниження показників застосування української мови в освітньому процесі.

За результатами моніторингового дослідження, в Києві, за оцінкою учнів, 24% вчителів під час уроків та 40% під час перерв порушують мовний закон – застосовують недержавну мову.

Середня цифра по Україні складає 14% на уроках та 21% – на перервах.

Опитування учнів показало, що учні також порушують мовний закон. З них 66% спілкуються недержавною мовою на уроках та 82% – на перервах.

По Україні ці цифри значно відрізняються: на уроках – 40%, на перервах – 52%.

Цю інформацію коментував російський олігарх Костянтин Малофеєв, якого вважають причетним до фінансування угруповань ЛДНР з 2014 року. Він заявив, що задоволений такими результатами і вважає це ознакою того, що російську “не вдається витіснити ніякими заборонами” в Україні, Молдові чи “Прибалтиці” (російське позначення країн Балтії, яке в Литві, Латвії та Естонії називають проявом імперськості).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.