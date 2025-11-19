В Тернополе после атаки 19 ноября зафиксировано попадание по жилым домам, в частности пострадали две девятиэтажки, где возникли масштабные пожары и частичные разрушения.

На местах работают спасательные подразделения, медики и правоохранители.

По состоянию на 16:30 известно о 25 погибших и более 100 пострадавших — данные уточняются.

Сейчас смотрят

По информации МВД, одна из многоэтажек охвачена огнем, другая — частично разрушена с третьего по девятый этаж. Продолжается эвакуация жителей, оказавшихся в заблокированных квартирах, а также поиск людей, которые могут быть под завалами.

Где найти перечень укрытий в Тернополе, читайте в нашем материале.

Где искать укрытие в Тернополе

В Тернополе есть интерактивная карта, на которой собраны защитные сооружения, пригодные для укрытия населения в случае чрезвычайных ситуаций. Работу над ней завершили после нескольких дней детальной проверки таких объектов в городе.

Карту защитных сооружений в Тернополе и области можно найти на сайте Тернопольской областной военной администрации.

Карта укрытий в Тернополе работает как интерактивный онлайн-сервис, на котором собраны все защитные сооружения города с описанием их типа, вместимости и состояния.

Чтобы найти ближайшее укрытие, достаточно открыть карту, разрешить определение своей геолокации или ввести адрес — система автоматически покажет ближайшие объекты и проложит маршрут к ним.

Сколько укрытий в Тернополе

На начало 2025 года в Тернопольской области насчитывалось 66 убежищ, 469 противорадиационных укрытий, два сооружения двойного назначения, а также 1294 простых укрытия.

С начала полномасштабного вторжения количество простых укрытий выросло на 1000 – с 294 до 1294. Такую статистику обнародовал исполняющий обязанности директора профильного департамента ОГА Александр Гавура.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.