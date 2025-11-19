Укрытие в Тернополе: где найти ближайшее безопасное место
В Тернополе после атаки 19 ноября зафиксировано попадание по жилым домам, в частности пострадали две девятиэтажки, где возникли масштабные пожары и частичные разрушения.
На местах работают спасательные подразделения, медики и правоохранители.
По состоянию на 16:30 известно о 25 погибших и более 100 пострадавших — данные уточняются.
По информации МВД, одна из многоэтажек охвачена огнем, другая — частично разрушена с третьего по девятый этаж. Продолжается эвакуация жителей, оказавшихся в заблокированных квартирах, а также поиск людей, которые могут быть под завалами.
Где найти перечень укрытий в Тернополе, читайте в нашем материале.
Где искать укрытие в Тернополе
В Тернополе есть интерактивная карта, на которой собраны защитные сооружения, пригодные для укрытия населения в случае чрезвычайных ситуаций. Работу над ней завершили после нескольких дней детальной проверки таких объектов в городе.
Карту защитных сооружений в Тернополе и области можно найти на сайте Тернопольской областной военной администрации.
Карта укрытий в Тернополе работает как интерактивный онлайн-сервис, на котором собраны все защитные сооружения города с описанием их типа, вместимости и состояния.
Чтобы найти ближайшее укрытие, достаточно открыть карту, разрешить определение своей геолокации или ввести адрес — система автоматически покажет ближайшие объекты и проложит маршрут к ним.
Сколько укрытий в Тернополе
На начало 2025 года в Тернопольской области насчитывалось 66 убежищ, 469 противорадиационных укрытий, два сооружения двойного назначения, а также 1294 простых укрытия.
С начала полномасштабного вторжения количество простых укрытий выросло на 1000 – с 294 до 1294. Такую статистику обнародовал исполняющий обязанности директора профильного департамента ОГА Александр Гавура.