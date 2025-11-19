У Тернополі після атаки 19 листопада зафіксовано влучання по житлових будинках, зокрема постраждали дві дев’ятиповерхівки, де виникли масштабні пожежі та часткові руйнування.

На місцях працюють рятувальні підрозділи, медики й правоохоронці.

Станом на 16:30 відомо про 25 загиблих і понад 100 постраждалих — дані уточнюються.

Зараз дивляться

За інформацією МВС, одна з багатоповерхівок охоплена вогнем, інша — частково зруйнована з третього по дев’ятий поверх. Триває евакуація мешканців, які опинилися у заблокованих квартирах, а також пошук людей, що можуть бути під завалами.

Де знайти перелік укриттів у Тернополі, читайте в нашому матеріалі.

Де шукати укриття у Тернополі

У Тернополі є інтерактивна карта, на якій зібрані захисні споруди, придатні для укриття населення в разі надзвичайних ситуацій. Роботу над нею завершили після кількох днів детальної перевірки таких об’єктів у місті.

Карту захисних споруд у Тернополі та області можна знайти на сайті Тернопільської обласної військової адміністрації.

Карта укриттів у Тернополі працює як інтерактивний онлайн-сервіс, на якому зібрані всі захисні споруди міста з описом їхнього типу, місткості та стану.

Щоб знайти найближче укриття, достатньо відкрити карту, дозволити визначення своєї геолокації або ввести адресу — система автоматично покаже найближчі об’єкти та прокладе маршрут до них.

Скільки укриттів у Тернополі

На початок 2025 року на Тернопільщині налічувалося 66 сховищ, 469 протирадіаційних укриттів, дві споруди подвійного призначення, а також 1294 простих укриття.

Від початку повномасштабного вторгнення кількість простих укриттів зросла на 1000 – з 294 до 1294. Таку статистику оприлюднив виконувач обов’язків директора профільного департаменту ОВА Олександр Гавура.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.