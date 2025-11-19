Во время ночной вражеской атаки в Тернополе, по предварительной информации, в жилой дом попала российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования Х-101.

Информацию об этом подтвердил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Киев24.

Обстрел Тернополя: удар по дому ракетой Х-101

Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что причиной разрушения жилого здания в Тернополе стало, по предварительным данным, попадание ракеты Х-101.

— Предварительно, ракета Х-101 попала в дом. Окончательную информацию определят на месте, — пояснил Игнат.

По его словам, это уже не первый случай, когда российские войска наносят удары по густонаселенным районам в разных городах Украины, в частности крылатыми и баллистическими ракетами.

По мнению Игната, подобные атаки — это терроризм, который нужно фиксировать и подавать в международные правовые институты.

Как объяснил спикер Воздушных сил ВСУ, западные регионы Украины подверглись масштабной атаке с применением различных средств нападения.

Он уточнил, что враг использовал Х-101, Калибры и одну баллистическую ракету, запущенную с севера. Игнат обратил внимание, что хотя самолеты МиГ-31К поднимались в небо и выходили на пусковые позиции, но запусков Кинжалов во время ночной атаки не было зафиксировано. Также не происходило пусков ракет с дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

В ночь на 19 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Тернополю ракетами и дронами, в результате чего повреждены жилые дома, известно по меньшей мере о 19 погибших и 66 раненых, среди которых — 16 детей.

Ракета Х-101: характеристики и технические особенности

Х-101 – это российская стратегическая крылатая ракета класса воздух-земля, отличающаяся использованием технологий снижения радиолокационной заметности.

Она имеет продвинутую комбинированную систему наведения, позволяющую получать новые данные о цели во время полета.

Ориентировочная цена ракеты Х-101, которую называют одной из самых дорогих в России, составляет около $13 млн за единицу.

Факты ICTV собрали все, что известно о характеристиках Х-101, особенностях применения этих ракет, дальности их действия и использовании во время войны России против Украины.

