Графики отключения света будут применены во Львове и области в течение суток, 20 ноября. Подробнее – в материале Фактов ICTV.

В течение суток, 20 ноября, во Львове и Львовской области будут действовать графики отключений света.

Об этом сообщило Львовоблэнерго.

Отключение света на Львовщине 20 ноября: что известно

— По распоряжению НЭК Укрэнерго из-за значительного дефицита мощности в течение суток во Львове и области будут применены почасовые отключения, — говорится в сообщении.

Во Львовоблэнерго призвали экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы.

Группа 1.1. Электроэнергии нет с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 18:00, с 21:30 до 24:00.

Группа 1.2. Электроэнергии нет с 00:30 до 04:00, с 08:00 до 14:30, с 18:00 до 21:30.

Группа 2.1. Электроэнергии нет с 04:00 до 07:30, с 11:00 до 18:00, с 21:30 до 24:00.

Группа 2.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 04:00, с 07:30 до 14:30, с 18:00 до 20:00.

Группа 3.1. Электроэнергии нет с 00:30 до 04:00, с 07:30 до 14:30, с 18:00 до 20:00.

Группа 3.2. Электроэнергии нет с 04:00 до 11:00, с 14:30 до 21:30.

Группа 4.1. Электроэнергии нет с 06:00 до 11:00, с 14:30 до 21:30.

Группа 4.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 00:30, с 06:00 до 11:00, с 14:30 до 21:30.

Группа 5.1. Электроэнергии нет с 00:00 до 00:30, с 04:00 до 07:30, с 11:00 до 18:00, с 21:30 до 24:00.

Группа 5.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 00:30, с 04:00 до 11:00, с 14:30 до 21:30.

Группа 6.1. Электроэнергии нет с 00:00 до 04:00, с 07:30 до 14:30, с 21:30 до 24:00.

Группа 6.2. Электроэнергии нет с 04:00 до 07:30, с 11:00 до 18:00, с 21:30 до 24:00.

Информация об отключениях будет обновляться завтра в течение суток.

Напомним, ночью 19 ноября россияне атаковали Львовскую область ударными дронами и крылатыми ракетами.

В результате взрывов во Львовской области пострадал энергообъект, повреждены деревообрабатывающее предприятие и складское помещение.

Обошлось без жертв и пострадавших.

