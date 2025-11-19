Графики отключения света на 20 ноября: как будут отключать свет в четверг
В четверг, 20 ноября, во всех регионах Украины будут действовать графики отключения электроэнергии.
Об этом заявили в Укрэнерго.
Отключение света 20 ноября: что известно
В компании отметили, что причина ограничения электроснабжения – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.
Графики почасовых отключений объемом от 2,5 до 4 очередей:
- с 00:00 до 23:59.
Графики ограничения мощности для промышленных потребителей:
- с 00:00 до 23:59.
График отключения света в Киевской области
Как сообщили в ДТЭК, 20 ноября в Киевской области будут действовать графики отключения света.
- 1.1 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;
- 1.2 очередь – без света с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;
- 2.1 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
- 2.2 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;
- 3.1 очередь – без света с 02:30 до 06:00, с 08:00 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
- 3.2 очередь – без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
- 4.1 очередь – без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
- 4.2 очередь – без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 18:00 и с 23:30 до 24:00;
- 5.1 очередь – без света с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;
- 5.2 очередь – без света с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;
- 6.1 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:00;
- 6.2 очередь – без света с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30.
График отключения света в Днепре и Днепропетровской области
В четверг будут применены ограничения на поставку электроэнергии в Днепре и Днепропетровской области. В ДТЭК сообщили, какими будут графики отключения света 20 ноября.
График отключения света в Черновцах и Черновицкой области
В АО Черновцыоблэнерго предоставили ориентировочный график подачи электроэнергии для групп потребителей на 20 ноября.
- Группа 1: 00:00 — 02:30; 05:00 — 06:30; 11:00 — 12:30; 17:00 — 19:00; с 22:00
- Группа 2: 01:30 — 04:00; 07:00 — 09:00; 13:30 — 15:00; 19:30 — 21:30; с 23:30
- Группа 3: 00:00 — 01:00; 03:30 — 06:30; 10:00 — 11:30; 16:00 — 17:30; 21:30 — 23:30
- Группа 4: 01:00 — 03:00; 06:00 — 08:30; 13:00 — 14:30; 19:00 — 21:30; с 23:30
- Группа 5: 02:30 — 05:00; 08:00 — 09:30; 14:00 — 15:30; 20:00 — 22:00
- Группа 6: 00:00 — 00:30; 03:00 — 05:30; 09:00 — 10:30; 15:00 — 16:30; 20:30 — 23:00
- Группа 7: 00:00 — 01:00; 03:30 — 05:30; 09:00 — 10:30; 15:00 — 16:30; 20:30 — 23:30
- Группа 8: 02:00 — 04:30; 07:00 — 08:30; 13:00 — 14:30; 18:30 — 21:00
- Группа 9: 01:30 — 03:30; 06:00 — 08:00; 12:00 — 13:30; 18:00 — 20:30; с 23:30
- Группа 10: 00:00 — 01:30; 04:00 — 06:00; 09:30 — 11:00; 15:30 — 17:00; 21:00 — 23:30
- Группа 11: 00:00 — 02:00; 04:30 — 06:00; 11:00 — 12:30; 17:00 — 18:30; с 22:00
- Группа 12: 00:30 — 03:00; 05:30 — 07:30; 11:30 — 13:00; 17:30 — 19:30; с 22:30.