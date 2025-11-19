В четверг, 20 ноября, во всех регионах Украины будут действовать графики отключения электроэнергии.

Об этом заявили в Укрэнерго.

Отключение света 20 ноября: что известно

В компании отметили, что причина ограничения электроснабжения – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

Сейчас смотрят

Графики почасовых отключений объемом от 2,5 до 4 очередей:

с 00:00 до 23:59.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей:

с 00:00 до 23:59.

График отключения света в Киевской области

Как сообщили в ДТЭК, 20 ноября в Киевской области будут действовать графики отключения света.

1.1 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;

1.2 очередь – без света с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;

2.1 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;

2.2 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;

3.1 очередь – без света с 02:30 до 06:00, с 08:00 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;

3.2 очередь – без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;

4.1 очередь – без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;

4.2 очередь – без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 18:00 и с 23:30 до 24:00;

5.1 очередь – без света с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;

5.2 очередь – без света с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;

6.1 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:00;

6.2 очередь – без света с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30.

График отключения света в Днепре и Днепропетровской области

В четверг будут применены ограничения на поставку электроэнергии в Днепре и Днепропетровской области. В ДТЭК сообщили, какими будут графики отключения света 20 ноября.

График отключения света в Черновцах и Черновицкой области

В АО Черновцыоблэнерго предоставили ориентировочный график подачи электроэнергии для групп потребителей на 20 ноября.

Группа 1: 00:00 — 02:30; 05:00 — 06:30; 11:00 — 12:30; 17:00 — 19:00; с 22:00

Группа 2: 01:30 — 04:00; 07:00 — 09:00; 13:30 — 15:00; 19:30 — 21:30; с 23:30

Группа 3: 00:00 — 01:00; 03:30 — 06:30; 10:00 — 11:30; 16:00 — 17:30; 21:30 — 23:30

Группа 4: 01:00 — 03:00; 06:00 — 08:30; 13:00 — 14:30; 19:00 — 21:30; с 23:30

Группа 5: 02:30 — 05:00; 08:00 — 09:30; 14:00 — 15:30; 20:00 — 22:00

Группа 6: 00:00 — 00:30; 03:00 — 05:30; 09:00 — 10:30; 15:00 — 16:30; 20:30 — 23:00

Группа 7: 00:00 — 01:00; 03:30 — 05:30; 09:00 — 10:30; 15:00 — 16:30; 20:30 — 23:30

Группа 8: 02:00 — 04:30; 07:00 — 08:30; 13:00 — 14:30; 18:30 — 21:00

Группа 9: 01:30 — 03:30; 06:00 — 08:00; 12:00 — 13:30; 18:00 — 20:30; с 23:30

Группа 10: 00:00 — 01:30; 04:00 — 06:00; 09:30 — 11:00; 15:30 — 17:00; 21:00 — 23:30

Группа 11: 00:00 — 02:00; 04:30 — 06:00; 11:00 — 12:30; 17:00 — 18:30; с 22:00

Группа 12: 00:30 — 03:00; 05:30 — 07:30; 11:30 — 13:00; 17:30 — 19:30; с 22:30.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.