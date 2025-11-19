В ночь на 19 ноября прогремели взрывы во Львове и области. Россия атаковала регион ударными беспилотниками и крылатыми ракетами.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Взрывы во Львове и области 19 ноября: что известно

В результате взрывов во Львовской области пострадал энергообъект. Также повреждено деревообрабатывающее предприятие и складское помещение.

По состоянию на утро на одном из объектов пожарные тушат пожар.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

В то же время во Львове местные жители наблюдали густой дым. Позже Львовский городской совет объяснил причину: загорелись шины в гражданских складских помещениях, куда попал враг.

На данный момент информации о пострадавших во Львове не поступало.

По предварительным данным, дым не представляет угрозы для здоровья. Впрочем, на всякий случай жителям рекомендуют закрыть окна.

Напомним, что утром 19 ноября также прогремели взрывы в Тернополе.

Там враг попал ракетой по многоэтажке. На месте продолжается спасательная операция и поисковые работы.

