Взрывы во Львове и области: пострадал энергообъект, вспыхнул пожар на складах
В ночь на 19 ноября прогремели взрывы во Львове и области. Россия атаковала регион ударными беспилотниками и крылатыми ракетами.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Взрывы во Львове и области 19 ноября: что известно
В результате взрывов во Львовской области пострадал энергообъект. Также повреждено деревообрабатывающее предприятие и складское помещение.
По состоянию на утро на одном из объектов пожарные тушат пожар.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.
В то же время во Львове местные жители наблюдали густой дым. Позже Львовский городской совет объяснил причину: загорелись шины в гражданских складских помещениях, куда попал враг.
На данный момент информации о пострадавших во Львове не поступало.
По предварительным данным, дым не представляет угрозы для здоровья. Впрочем, на всякий случай жителям рекомендуют закрыть окна.
Напомним, что утром 19 ноября также прогремели взрывы в Тернополе.
Там враг попал ракетой по многоэтажке. На месте продолжается спасательная операция и поисковые работы.